فعاليات يوم التأسيس 2022 في السعودية وأهم المظاهر الاحتفالية

بعد إقرار الاحتفال به وفق الأمر الملكي، سنتعرف على أهم فعاليات يوم التأسيس 2022 في السعودية، على حسب ما قامت عدة جهات بالإعلان عنه، وما قدمه الموقع الرسمي من أفكار تنوعت بين الفنية والترفيهية والثقافية والتي تدور جميعها حول أبرز المعالم التاريخية لتأسيس الدولة، حتى يتم تعريف المواطنين والمواطنات بتلك المناسبات وتاريخ الدولة وما قام به الأجداد من تضحيات حتى تم التوحيد، الأمر الذي يزيد من ارتباط المواطن بوطنه ويعتز بتاريخ بلاده ولا ينساق وراء أفكار وشائعات مغلوطة.

أهم فعاليات يوم التأسيس السعودي

تم الإعلان عن فعاليات يوم التأسيس 1443 من الموقع الرسمي الذي أطلقته الحكومة اعتزازاً بتلك المناسبة التاريخية، حيث تحرص جميع الجهات والوزرات على خروج الاحتفالات برونق وطابع يعكس مدى مكانة هذا اليوم في تاريخ الدولة السعودية الحديثة، وقد تم اعتبار يوم 22 فبراير من طل عام ميلادي، ذكرى الاحتفال بيوم التأسيس، ويعد عطلة رسمية في المملكة لجميع القطاعات والأنشطة، وستشارك جميع المناطق في تلك الاحتفالات بتقديم عروض مميزة تبرز الأدوار التاريخية للقادة المؤسسين وترسخ مفهوم الوطنية ومن تلك المظاهر.

إقامة مسيرة البداية بمنطقة وادي نمار وسوف يشارك فيها قرابة 3500 شاب وفتاة لتجسيد وتمثيل قصة عن أبرز ملامح يوم التأسيس والمراحل التي جرت في تلك الفتة من عان 1727.

أوبريت يوم التأسيس والمقرر إقامته بتاريخ 23 فبراير ويستضيفه مسرح الفنان محمد عبده بالبولبفارد سيتي، وسيكون عبارة عن عرض مسرح متنوع يمثل أهم المحطات التاريخية على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود في حقبة عام 1727 .

إقامة عرض للوحات الفنية أمام المارة في منطقة تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الأمير تركي لإبراز تاريخ المملكة بالدولة الحديثة.

عرض الضوء وسيكون بتاريخ 24 فبراير حيث تظهر الألعاب النارية لتزين سماء المملكة بخلاف عروض الضوء والمؤثرات الصوتية والدرونز في الجو.

تشمل فاعليات يوم التأسيس إقامة معرض المجلس والذي يستضيفه المتحف الوطني بمدينة الرياض حيث يقدم ندوات وورش عمل ومناقشات حول بوم التأسيس.

العديد من الاحتفالات وكرنفاليات وإتاحة فرص التسوق في الأسواق الشعبية للمقتنيات والملابس التي ترتبط بتلك الحقبة التاريخية.

احتفالات فعاليات يوم التأسيس

للمشاركة والتعرف على باقي الاحتفالات يمكن زيارة رابط فعاليات يوم التأسيس 1443 في المملكة حيث توجد تفاصيل كثيرة حول لأبرز العروض التي ستقام ومواعيدها وكفية الحصول على تذكرة لتلك التي تستلزم الحجز المسبق.