نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل .. أعرف نتائج أهلية الضمان المطور الجديد الموارد البشرية تحدد موعد صرف الدفعة الثانية ل 72 ألف مستفيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وإعلان نتائج أهلية الضمان المطور الجديد 1443 الدفعة الثانية، من أهم المواعيد التي تنتظرها ملايين المستفيدين المتقدمين والذين سجلوا على منصة الدعم والحماية للحصول على راتب الضمان بصفة عامة، ول 72 ألف مستفيد تم صرف الدفعة الأولى لهم بعد أن انطبقت عليهم شروط الضمان الجديد، ويترقبون صرف الدفعة الثانية بعد أن يتم إعلان الأهلية، وكانت وردت عدة أسئلة على موقع الوزارة على الحساب الرسمي لها على تويتر عن موعد إعلان الأهلية.

كانت الدفعة الأولى من راتب الضمان قد تم صرفها في 20 يناير الماضي، ومن الجائز أن يتم إعلان نتائج أهلية الضمان خلال الأيام القليلة القادمة قبل ذالك التاريخ، ليتم تثبيت هذا التاريخ لصرف الدفعات للمستحقين بصفة دورية، ولكن هذا لم يتأكد بصورة رسمية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى اللحظة، لذا هناك حالة من الترقب لإعلان النتائج بين الحين والأخر.

يمر طلب الحصول على الموافقة أو الرفض بعدة مراحل، بداية من الدخول على موقع الوزارة أو الدعم والحماية وتسجيل البيانات، ثم بعد ذالك مراجعة البيانات ومطابقتها من قبل الجهات ذات الشأن، والتأكد من دقتها، ثم نزول اللجان المختصة للوقوف على الحالة لمقدم الطلب على أرض الواقع، ثم بعد ذالك ترسل نتيجة الطلب سواء بالقبول أو الرفض.

رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa. أو الدخول على رابط منصة الدعم والحماية التابعة للوزارة sbis.hrsd.gov.sa. تسجيل رقم الهوية وكلمة السر الخاصة بالمستفيد. الضغط على أيقونة الخدمات الرئيسية ثم بعد ذالك أضغط على الطلب لتظهر لك حالة الطلب.

متى موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الدفعة الثانية

هناك حالة كبيرة من القلق والترقب لعشرات الآف من المستحقين الذين صرفوا الدفعة الأولى والذين أكملوا عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد لمعرفة موعد إعلان نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443 حتى يصرفوا الدعم في ظل ارتفاع معظم أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بسبب أرتفاع تكاليف الشحن العالمية بسبب جائحة كورونا التي تجتاح العالم حالياً.

طريقة الاعتراض على نتائج الأهلية للضمان المطور

الدخول على رابط موقع منصة الدعم والحماية.

ثم الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب المرفوض.

بحث أسباب رفض الطلب والعمل على حلها وتصحيح أسباب الرفض.

رفع كافة المستندات الدالة على صحة موقف مقدم الطلب وصحة البيانات المسجلة.

وأخيراً أنقر على أيقونة إعادة تقديم الطلب من جديد ليتم بحثه مرة أخرى.

ما هي أسباب توقف صرف راتب الضمان