سداد المديونية في يوم التأسيس بتمويل 2.5 مليون ريال للسعودي والمقيم

برنامج سداد المديونية، هناك بعض العملاء من المواطنين والمقيمين الذين يحتاجون إلى سداد المديونية المتراكمة، ولذلك يبحثون عن العروض المتوفرة والمقدمة من البنوك أو الشركات التي توفر ذلك، ومنها بنك الراجحي وهو من أقوى البنوك داخل المملكة العربية السعودية، ويوفر عدة تمويلات متنوعة، من تمويل شخصي لتمويل سيارات وعروض جديدة كل فترة ومتغيرة مع استرداد الرسوم الإدارية، فبنك الراجحي هو البنك الأفضل لدى الكثير من المواطنين والمقيمين لسهولة تعاملاته، وتقديم خدمات وبطاقات صراف آلي مجانية لدميع المستفيدين، ويمكنك التقديم لطلب العرض والذي يبدأ من 20 فبراير 2022 وحتى 24 فبراير 2022، في يوم التأسيس.

مميزات تمويل سداد المديونية في يوم التأسيس

هناك بعض المزايا الجيدة من خلال بنك الراجحي عند حصولك على منتج سداد المديونية، تمويل شخصي 2 مليون ريال، وذلك إذا كنت مواطن أو مقيم، فإليك المبلغ التمويلي سيقم البنك بسداد المديونية كاملة للبنوك الأخرى وبعد ذلك سيتم وضع باقي مبلغ التمويل في حساب لدى بنك الراجحي، بمعدل نسبة سنوي يبدأ من 0.89%، كما أنه متاح للمتقاعدين والعملاء الموشكين على التقاعد، والتمويل بدون كفيل لمبلغ يصل حتى 2 ونصف مليون ريال، وتأجيل أول قسطين، ويتاح للمستفيد أن يحصل على تمويل وطني بفترة سداد خمس سنوات للسعوديين، أما المقيمين فيكون بفترة سداد تصل حتى 3 سنوات، ويحق له أن يحصل على جميع الخدمات والعروض الأخرى.

شروط الحصول على تمويل سداد المديونية

للعملاء السعوديين يجب أن يكون العمر لا يقل عن 18 عاما ولا يتخطى 60 عاما.

للغير سعوديين لا يقل العمر عن 23 عاما ولا يتخطى 55 عاما.

للمتقاعدين حتى 70 عاما مع أخر موعد لسداد الأقساط.

الراتب الشهري يجب أن لا يقل عن 5000 ريال.

أن يكون العميل موظف لدى الجهات المتبعة لمصرف الراجحي.

خطوات التقديم لطلب تمويل سداد المديونية

يمكنك التوجه إلى بنك الراجحي وفتح حساب جاري به واختيار عرض سداد المديونية، وأتباع باقي الخطوات من خلال الموقع الإلكتروني، أو الدخول من خلال تطبيق الراجحي عبر الهاتف المحمول ومن خلاله ستحصل على الكثير من الخدمات المجانية والخصومات فور استخدام التطبيق، كما يمكنك زيارة أقرب فرع لك من بنوك الراجحي، أو الاتصال على رقم خدمة العملاء لتحصل على المزيد من المعلومات والاستفسار عن طلب التمويل على الرقم 8001241222.