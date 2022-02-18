برنامج الحوافز لعملاء العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

برنامج الحوافز هو برنامج يعمل خصيصا للعمل على دعم القادرين على ممارسة العمل الحر، بالنسبة للمستفيدين من منتج النفاد، من أجل أن يعمل على تحفيز العمل الحر، ودافع من دوافع الاستقرار المهني، ويتمثل الحافز في مبلغ مادي يتم إيداعه في حساب العميل، ودلك بشكل سنوي، ويتم الاشتراك والمتابعة والصرف للعملاء عبر منصة الحوافز التابعة لإدارة برنامج الحوافز، كما أن هدا البرنامج له العديد من الأهداف التي سوف نوضحها لكم من خلال المقال.

أهداف برنامج الحوافز

العمل على قياس الأثر من التمويل، من خلال إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعمل الحر، في بنك التنمية الاجتماعية، من أجل متابعة نشاط العملاء.

العمل على دعم المستفيدين من منتج نفاد الممارسين للعمل الحر.

أن يتم تعزيز الاستقرار المهني، ومن ثم العمل على دفع عملية الزيادة الإنتاجية، مما يعمل على المساهمة في تحقيق الهدف الإستراتيجي من التمويل.

العمل على الربط بين منصات العمل الحر في السوق، والتكامل بينهم.

شروط البرنامج

أن يكون العميل لديه تمويل عمل حر قائم.

أن يقوم بالتسجيل في برنامج الحوافز.

يشترط أن يكون مضي عام على صرف التمويل للعميل، وأن يكون منضبط في سداد الأقساط المستحقة.

أن يكون لدي العميل حساب في برنامج الحوافز فعال ونشط.

أن يكون العميل مستوفى لكافة الشروط ومعايير التحقق، من أجل إثبات ممارسته للنشاط الممول، من خلال أحد المنصات أو التطبيقات المعتمدة من قبل بنك التنمية الاجتماعية.

ألا تتجاوز قيمة الحافز عن قيمة الرسوم الإدارية، والتي يتم خصمها من أصل التمويل، قبل أن يتم صرفه للعميل.

يقوم البرنامج باحتساب الحافز بشكل آلي من خلال النظام البنكي، وفق المعايير المحددة للبرنامج.

آلية احتساب الحافز