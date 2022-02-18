موعد الاجازة المطولة الثانية 1443 وزارة التعليم السعودية

موعد الاجازة المطولة الثانية 1443، مع اشراقة عام جديد مليء بالنشاط أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن مواعيد العطل والتقويم الدراسي ومواعيد الامتحانات الفصلية كما ازداد البحث بشكل مكثف عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عن متى الاجازة المطولة الثانية للعام الدراسي الجاري 2022- 1443، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف بشكل مفصل ودقيق عن الموعد الرسمي للاجازة المطولة حسب التقويم الدراسي الجديد المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية.

بدء الفصل الدراسي الثاني بالمملكة 1443

بدا الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية يوم الأحد 5 كانون الثاني 2022 الموافق للأول من جمادى الأولى وكان الدوام المدرج من قبل وزارة التعليم السعودية حسب التقويم الدراسي الجديد على طريقتين وجاء موضح كالآتي :

الدوام كان حضوريا للمراحل المتوسطة والثانوية والذي يخص الطلاب الذين تحصلوا على جرعتين من لقاح كورونا. الدوام عن بعد للمراحل الأصغر والتي تخص المرحلة الأولى، مرحلة رياض الأطفال، والتلاميذ الذين لا تتجاوز أعمارهم لا تتجاوز الاثني عشر، أي الطلاب الذين لم يتلقوا لقاح كوفيد 19. كما أصدرت الوزارة جدولا بمواعيد اجازات العام الدراسي 1443 لجميع مدارس المملكة

موعد الاجازة المطولة الثانية 1443

عمدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية إلى تطبيق نظام دراسي ثلاثي في كل المنشئات التعليمية السعودية. وذلك بزيادة ساعات الدراسة ليحصل الطلبة على استفادة مثمرة. إيمانا من المملكة بالنهوض والرقي بالعلم وإحداث توازن بين فترات الدراسة والاستراحة. فكانت الاجازة المطولة الثانية كالتالي:

حددت وزارة التعليم موعد الاجازة المطولة الثانية يوم الأربعاء الأول من رجب لعام 1443. والذي يصادف الثاني من شباط لعام 2022 وذلك لغاية الخميس الثاني من رجب من عام 1443 الموافق للثالث من شباط لعام 2022

عودة الطلاب لمدارسهم يوم الأحد الخامس من رجب 1443. الذي يصادف الأحد السادس من شباط 2022.

الى هنا نصل الى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق عن أهم مواعيد بدء العام الدراسي. وبدء الفصل الثاني كما بينا لمتابعين الكرام في دولة المملكة العربية السعودية تاريخ الاجازة المطولة الثانية للعام الدراسي الحالي 2021-2022.