منتجات إمكان الراجحي التمويلية وطريقة الحصول على تمويل إمكان الشروط المطلوبة. يتميز مصرف الراجحي بكونه من أهم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. ولا يتوقف فقط داخل حدود المملكة ولكن يمتد لكون تصل فروعه خارج المملكة أيضاً. كما يضم بنك الراجحي عدد كبير جداً من العملاء سواء مقيمين أو مواطنين داخل المملكة. وترجع أهمية الراجحي لتقديمه للعديد من الخدمات البنكية الجديدة والمتطورة. حيث يوفر المصرف الكثير من أنواع القروض التمويلية وكذلك البطاقات الائتمانية والتسويقية المختلفة. كما يعتبر من أهم الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي هو تمويل إمكان. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة الحصول على التمويل وشروطه وأنواع المنتجات التمويلية. كما يمكنك التعرف أيضاً على تحويل نقاط الراجحي إلى هدايا وطريقة اكتساب نقاط الراجحي وكيفية الاستعلام عنها.

منتجات إمكان الراجحي التمويلية

تتميز شركة إمكان بكونها واحدة من أكبر وأهم المؤسسات التي تقوم بتقديم التمويل والمساعدات لمختلف فئات وطبقات المجتمع. كما تعمل هذه الشركة على مساعدة الكثير من المواطنين داخل المملكة سواء كانوا موظفي قطاع خاص أو قطاع عام. وتعتبر من أهم مزايا التمويل المقدم من قبل الشركة هو إنه يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. كما يقدم إمكان الراجحي عدد كبير ومتنوع من المنتجات ويمكننا عرض أهم هذه المنتجات كما يلي:

حساب الآيبان

تمويل شخصي

وكذلك تمويل للسيارات

الحساب الشخصي الحالي

وكذلك بطاقات الائتمان المصرفي

البطاقة الذهبية

وكذلك البطاقة مسبقة الدفع

وخدمة مباشر للأفراد

السحب الدولي

الحوالة الخارجية

وكذلك أسعار العملات الأجنبية. وغيرها.

طريقة الحصول على تمويل إمكان

يتمكن العميل من التقديم على أنواع التمويل المختلفة التي يقدمها إمكان الراجحي بكل سهولة من خلال أحد الطرق. إما أن يقوم بتحميل تطبيق الراجحي على الهاتف بكل سهولة وطلب التمويل عن طريقه. كما يتمكن من التقديم على التمويل من خلال الاتصال على 920011038 الرقم الخاص بشركة إمكان الراجحي.

الشروط المطلوبة للحصول على تمويل إمكان الراجحي