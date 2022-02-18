نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم التأسيس المملكة العربية السعودية 2022 إجازة رسمية 22 فبراير احتفالات 1727م في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوم التأسيس المملكة العربية السعودية 22 فبراير 2022م الموافق 21 من شهر رجب 1443هـ يوم الثلاثاء القادم هو موعد إجازة يوم التأسيس الرسمية بجميع قطاعات المملكة بأمر ملكي صدر بتاريخ يوم الخميس 27 يناير 2022م الموافق 24 جمادى الآخرة للعام 1443هـ الماضي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومصدق عليه من ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان وهو يوم احتفالات مثل اليوم الوطني السعودي وذلك اعتزازًا بيوم تأسيس السعودية وترسيخ الهوية الوطنية داخل نفوس المواطنين السعوديين افتخار بتاريخ المملكة وبأصولهم العريقة.

يوم بدينا يوم التأسيس المملكة العربية السعودية 2022

إضافة لما سبق فقد تم إختيار شعار الهوية البصرية يوم التأسيس 1727 يوم بدينا والشعار يشير للعزة والافتخار بتاريخ نشأة المملكة، وغرس معاني القيم والعزة في نفوس أبناء المملكة بإرثهم الثقافي والاجتماعي على مر العصور، أيضًا تم نقش تاريخ يوم التأسيس 1727م بعدة رسوم خطية لتوثيق تاريخ المملكة السعودية المرتبط بالثقافة المشتركة لإيصال معاني الحماس والشموخ المرتبط بحسن الضيافة والكرم والإرث السعودي من العلوم والتاريخ المتطور عبر العصور.

كما ضم الشعار أربعة رموز في الهوية البصرية يوم بدينا تعني التمر والمجلس والخيل والسوق، ولكل رمز منهم معني يعبر عنه نفسره كالتالي:

أولًا رمز التمر يعني الخير والحياة الكريمة والرخاء والنماء بأرجاء المملكة. كذلك رمز المجلس يعني التناغم والاندماج بين الثقافات بالمجتمع السعودي والوحدة بين أبناء الوطن. أيضًا رمز الخيل يعني الخيل العربي الفروسية والبطولات التي قادها أمراء المملكة ورجالها المخلصين. في النهاية رمز السوق ويعني التنمية الاقتصادية والنهضة الحضارية والتطلع إلى العالمية في شتى المجالات بالسعودية وهو ما تبنته رؤية المملكة 2030م.

دليل ازياء يوم التأسيس السعودي 1727 لبسنا يوم بدينا

وقد كشف دليل أزياء يوم التأسيس الذي أطلقة الحساب الرسمي يوم التأسيس 1727 بالسعودية التباين في لبس الرجال من منطقة لمنطقة نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا المنطقة الوسطى تضمن لبس الرجال بها في العقال والغترة والدقلة والمرودن والثوب والخنجر والمحزم، أما لبس النساء فشمل البرقع والشيلة والمقطع والحزام والهامة والبشت والكرته والشنطة والبخنق.

في العقال والغترة والدقلة والمرودن والثوب والخنجر والمحزم، أما فشمل البرقع والشيلة والمقطع والحزام والهامة والبشت والكرته والشنطة والبخنق. كذلك بالمنطقة الشمالية شمل لبس الرجال بها العقال والغترة والشماغ والدقلة للرجال، أما لبس النساء فشمل الشيلة والمحوثل.

العقال والغترة والشماغ والدقلة للرجال، الشيلة والمحوثل. كما ظهرت أزياء المنطقة الجنوبية تضمن زي الرجال الصمادة والجبة والمحزم والشبلة للرجال،أما لبس النساء فشمل والشيلة والسدرة.

تضمن الصمادة والجبة والمحزم والشبلة للرجال،أما فشمل والشيلة والسدرة. في النهاية تضمنت المنطقة الشرقية لبس رجال متمثل في الغترة والعقال والبشت للرجال، أما لبس النساء شمل الشيلة والنشل.

لبس رجال متمثل في الغترة والعقال والبشت للرجال، أما شمل الشيلة والنشل. وقد جاءت أزياء المنطقة الغربية في زي الرجال العقال والشماغ والسديري والثوب للرجال، أما لبس النساء يشمل الشيلة والمسدح.

الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني السعودي

إضافة ما سبق ذكره فإن يوم التأسيس السعودي هو يوم الذكرى الأولى التي تم فيها تأسيس المملكة السعودية، وقد تم ذلك برعاية الإمام محمد بن سعود بتاريخ 1139هجريًا الموافق عام 1727ميلاديًا، واستمر تأسيس المملكة السعودية حتى عام 1233هجريًا الموافق عام 1818ميلاديًا، وقد تم اتخاذ الدرعية أول عاصمة للسعودية آنذاك.

أما اليوم الوطني السعودي فهو اليوم الذي تمكن الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من توحيد بلاد الحجاز تحت راية الإسلام، وتغيير الاسم للمملكة العربية السعودية، يوم 23 سبتمبر 1932م الموافق 21 من شهر جمادى الأولى 1351هـ، ويطلق عليه أيضًا اليوم الوطني لتوحيد المملكة، وقد أصبح اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الغير ربحي.