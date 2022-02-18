نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الدعم السكني لشهر فبراير 2022 وشروط التقديم علي منحة الأراضي السكنية المجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الدعم السكني لشهر فبراير 2022 حيث إن العديد من المواطنين في المملكة يرغبون في معرفة الموعد التي ستقوم فية وزارة الإسكان بصدور برنامج دعم سكني لشهر فبراير الجاري، وذلك لأن تقوم الوزارة بصرف الدعم بشكل شهري لكل المتقدمين وقد يختلف تاريخ إيداع الدعم من شهر إلى أخر.

الدعم سكني لشهر فبراير 2022

برنامج دعم سكني هو أحد البرامج الخاصة بوزارة الاسكان في المملكة العربية السعودية والتي قامت بإطلاقة من أجل توفير السكن المناسب لكل من المواطنين في المملكة من أجل مساعدة المواطنين في تحسين حالتهم الاجتماعية من خلال توفير السكن الذي يتناسب مع الحياة الكريمة، وأيضاً يقدم هذا الدعم عن طريق وحدات سكنية أو أراضي مجانية أو المساهمة في بناء المسكن.

شروط التقديم على الأراضي السكنية المجانبية

حددت وزارة الشؤن القروية والبلدية والاسكان في المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها وذلك من أجل التقديم على منحة الاراضي السكنية المجانية حيث تكون هذه الشروط تبعاً للنحو التالي:

يشترط إن يكون المتقدم على هذه المنحة هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

لابد من إن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عاماً.

يشترط إن يكون مسؤول عن عائلة.

إن لم يسبق له الحصول على دعم سكني.

يجب إن يكون المتقدم ليس لدية مسكن لأخر خمس سنوات.

يجب إن لا يزيد عدد سيارات العائلة عن ثلاث سيارات للاستخدام الشخصي.

موعد نزول الدعم السكني لشهر فبراير 2022

أوضحت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في السعودية بإنة سيتم إيداع برنامج سكني لشهر فبراير في يوم الخميس الموافق 24 فبراير 2022 لجميع المستفيدين من البرنامج في المملكة العربية السعودية.

طريقة الاستعلام عن برنامج سكني

يمكن القيام بعملية الاستعلام عن دعم سكني عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في السطور التالية:-