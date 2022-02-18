تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب

تمويل شخصي فوري لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، تقدم منصة سلفة تمويل سريع يصل الي 5 ألاف ريال سعودي كحد اقصي لجميع المواطنين، ولاكن التمويل يقدم تحت شروط محددة لا بد من توافرها وذلك من اجل ان يتم الموافقة للحصول علي التمويل الشخصي، ومن خلال مقالنا سوف نوضح جميع الشروط اللازمة.

طريقة التقديم علي التمويل الشخصي

تمويل سلفة، هو تمويل إلكتروني يسهل التقديم والحصول عليه اون لاين، فهوي تمويل متساهل توفره منصة سلفة لكي تسهل علي الكثير من الأشخاص المحتاجين لمبلغ مالي صغير، وذلك من اجل تلبي احتياجاتهم الهامة، وسوف نوضح إليكم طريقة التقديم علي تمويل سلفة الالكتروني.

عليك القيام بتحديد قيمة التمويل التي تناسبك.

عليك تحديد المدة الزمنية التي تناسبك لسداد الأقساط.

قم بتعبئة جميع البيانات التي تطلب منك مثل البيانات الشخصية وبيانات العمل.

عليك الدخول علي الموقع الرسمي للتقديم علي التمويل الشخصي

شروط الحصول علي التمويل

يمكن لجميع عملاء سلفة بالمملكة العربية السعودية التقديم علي التمويل المتاح من خلالها بكل سهولة، ولاكن إذا توافره لدية جميع الشروط التي حددتها المنصة من قبل، والتي تعد من أهمها انه لا بد ان يكون العميل المتقدم حامل الجنسية السعودية، حيث أوضحت المنصة ان التمويل ليس متاح للمغتربين، كما خدمة منصة سلفة الالكترونية انه لا بد من العميل المتقدم ان يكون موظف ولا تقل مدة خدمة العمل لدية عن 3 اشهر إذا كان يعمل بالقطاعات الحكومية، أما إذا كان يعمل بأحد القطاعات الخاصة، فيشترط ان لا يقل مدة خدمة العمل لدية عن 6 اشهر وذلك من اجل ان يتم الموافقة للحصول علي التمويل الشخصي، كما يشترط ان لا يقل الراتب الشهري عن 4 ألاف ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة

يحتوي التمويل علي بعض المزايا الهامة التي يمكن للعملاء معرفتها، والتي من خلال هذه الفقرة سوف نوضح جميعها كالتالي: