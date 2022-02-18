نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة 52 شهر مارس من حساب المواطن وتحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد حساب المواطن من أكثر عمليات البحث تدريجيا من قبل الأشخاص المستفيدين السعوديين، حيث يتساءل العديد منهم حول موعد صرف الدفعة 52 شهر مارس من برنامج حساب المواطن، فقد أكد برنامج حساب المواطن من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر حول تحديث بيانات الأشخاص المستفيدين، ويتم صرف دعم البرنامج في الموعد المحدد له، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا عبر هذا المقال موعد صرف الدفعة 52 شهر مارس، وكيفية تحديث بيانات الأشخاص المستفيدين وتقديم طلبات الاعتراض، ورد برنامج حساب المواطن على كافة تساؤلات المواطنين حول زيادة ونقصان الدعم.

موعد صرف الدفعة 52 شهر مارس من حساب المواطن:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستحقين لدعم برنامج حساب المواطن حول موعد صرف الدفعة الجديدة، فقد أكد البرنامج من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن أن الموعد الرسمي له حسب ال موعد المحدد له، ومن الجدير بالذكر إنه تم الإعلان عن أن الموعد الرسمي لصرف دعم حساب المواطن للأشخاص المستحقين في اليوم الموافق 10 من كل شهر ميلادي، ويوافق موعد صرف الدفعة 52 شهر مارس في يوم الخميس الموافق 10 من هذا الشهر، ولن يتم تغيير الموعد إلا إذا وافق موعد الصرف أجازة رسمية.

تحديث بيانات المستفيدين في حساب المواطن:

أكد البرنامج على ضرورة تحديث البيانات الخاصة بالأشخاص المستحقين قبل موعد الصرف، وذلك لكي يتم الحصول على الدعم بدون أي مشاكل، ويتم تحديث البيانات من خلال اتباع بعض الخطوات التي نعرضها لكافة متابعينا وهي:

الدخول على الرابط الرسمي لحساب المواطن

أن يقوم الشخص المستفيد بتسجيل الدخول

كتابة اسم المستخدم

كتابة كلمة المرور

الضغط على ايقونة تسجيل

اختار ايقونة تحديث البيانات

يقوم الشخص المستفيد بتعديل البيانات المطلوبة التي قد تم فيها تغيير

ثم الضغط على أيقونة تحديث.

رد برنامج حساب المواطن على تساؤلات المواطنين:

شهد برنامج حساب المواطن بعد إيداع الدفعة الأخيرة العديد من التساؤلات حول زيادة أو نقص قيمة دعم الدفعة، وجاء رد البرنامج من خلال صفحته أنه لن يكون هناك نقص في إيداع دعم الدفعة الجديدة، ولن يكون هناك زيادة إلا في حالة أن هناك طلب اعتراض مقدم من أحد الأشخاص المستفيدين على دفعة سابقة وتم تحصيل الدفعة كاملة وتعويض النق فهنا يكون الدعم زيادة.