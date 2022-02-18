شروط استحقاق حساب المواطن 1443 للمواطنين بالمملكة والإجراءات اللازمة للحصول عليه

شروط استحقاق حساب المواطن 1443 ، كثرت التساؤلات من قبل العديد من السعوديين لمعرفة الشروط التي يمكن أن يتأكد من خلالها المواطن بأحقيته في الحصول على دعم حساب المواطن، حيث أنه يعد من أهم برامج الدعم المالي المقدم من قبل الحكومة السعودية للعديد من الفئات من منخفضي الدخل الذين لا يتمكنون من قضاء الاحتياجات الأساسية لهم، ويتم صرف دعم حساب المواطن شهريًا لهؤلاء المواطنين في حالة عدم تغيير الأهلية للاستحقاق، وذلك سعيًا من المملكة وراء توفير حياة كريمة للمواطنين في ظل غلاء الأسعار للمنتجات بعد فرض الضرائب العديدة لرفع اقتصاد المملكة.

شروط استحقاق حساب المواطن 1443

أوضح القائمين على برنامج حساب المواطن أنه يمكن لكافة المشتركين في البرنامج التأكد من استحقاقهم الدعم بمجرد أن تظهر النتائج عبر الموقع الرسمي، حيث يتم إعلان أسماء المقبولين بالبرنامج، وهناك الملايين ممن يترقبون فتح التسجيل للمرحلة الجديدة بعد أن تم إغلاق التسجيل نظرًا لتخطي عدد المسجلين 21 مليون مواطن سعودي، ويمكن التأكد من استحقاق الدعم من خلال حاسبة حساب المواطن عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن، بالدخول على رابطه الرسمي، ثم ملئ البيانات المطلوبة لمعرفة أحقية صرف الدعم أم لا.

أهداف برنامج حساب المواطن

يهدف برنامج حساب المواطن إلى حماية الأسر السعودية من الآثار السلبية الغير مقصودة نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التي سببت عبء إضافيًا على الأفراد، حيث يتم تقديم الدعم المالي لهم والذي يحول مباشرة للمستفيدين بالدعم، نظرًا لأن الحكومة السعودية تهدف إلى توفير الخدمات والاحتياجات اللازمة مع التكلفة المناسبة للمستهلكين، وتهدف المملكة خلال الفترة القادمة رفع كفاءة برنامج حساب المواطن ليسهم في مساعدة الفئات الأكثر استحقاقًا للدعم.

أهلية دعم حساب المواطن

تهدف الحكومة السعودية إلى توصيل الدعم المادي إلى الأفراد المستحقين له فعليًا، ويتم ذلك عن طريق وضع الشروط اللازمة للحصول على دعم حساب المواطن، وتلك الشروط هي :