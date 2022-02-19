نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في دعم ريف عبر بوابة برنامج الدعم الريفي Reef.. كل ما تريد معرفته عن طريف التسجيل في دعم ريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في دعم ريف, طريقة تسجيل دعم الريف من خلال تسجيل دخول البوابة الإلكترونية برنامج ريف ، هو ما يرغب في معرفته الكثير الآن من المواطنين وبالأخص صغار المزارعين في المملكة العربية السعودية بجميع أنحاءها ومناطقها، وذلك من أجل الحصول على الدعم المالي المقدم برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية من أجل التطوير والتحسين من حالة المزارعين والأسر المنتجة بالمملكة العربية السعودية، وخلال هذه المقالة سنعمل جاهدين على أن نوفر لكم رابط التسجيل في دعم ريف ، ورصد طريقة تسجيل دعم الريف ، كما سنتعرف سوياً على شروط التسجيل في الدعم الريفي ، فتابعوا معنا من خلال السطور القادمة.

التسجيل في دعم ريف بوابة ريف

التسجيل في دعم ريف, طريقة تسجيل دعم الريف من خلال تسجيل دخول البوابة الإلكترونية برنامج ريف ، فكما ذكرنا هذا ما سنركز عليه خلال تلك المقالة المفصلة التي سنتحدث خلالها على جميع ما ذكر، وبعد أن أتم عدد كبير من المواطنين المزارعين في المملكة العربية السعودية عملية التسجيل في الدعم الريفي ، فهناك العديد يرغب في معرفة متى ينزل دعم ريف أو متى موعد إيداع وصرف الدعم الريفي المقدم برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك وفقاً لشروط وضوابط إليكم تفاصيلها.

شروط تسجيل الدعم الريفي

شروط التسجيل في الدعم الريفي ، كما ذكرنا هو ما يرغب الكثير في الإطلاع عليه قبل إتمام عملية تسجيل دعم ريف للحصول على الدعم المالي المقدم من أجل التطوير وإتمام كافة الأهداف، فقد أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية شروط تسجيل الدعم الريفي، والتي تتمثل في التالي:

أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشراً لمهامها بنفسه. أن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم. ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص. ألا يقل عمر المتقدم عن إحدى وعشرون عاماً. ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريالاً. ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريالا سنوياً لكافة البرامج. تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة وثائق معتبرة لدى البرنامج. الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية و الفنية التي يعتمدها البرنامج. أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلاً في المنصة الإلكترونية . استكمال البيانات الشخصية و الفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك. رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط. حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.

طريقة تسجيل دعم الريف

من خلال الفيديو المرفق يُمكنكم الإطلاع على جميع التفاصيل التي تخص طريقة التسجيل في دعم ريف من خلال تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ، كما نود أن نوافيكم أولاً وقبل معرفة طريقة التسجيل في الدعم الريفي عن أهم أهداف برنامج دعم ريف والتي تتمثل في التالي: تحسين القطاع الريفي الزراعي في المملكة وزيادة الكفاءة والإنتاج، ومساعدة صغار المزارعين في المملكة على التطوير من زراعتهم وتقديم الدعم المالي لهم من أجل ذلك.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي – فيديو توضيحي

رابط التسجيل في دعم ريف بوابة ريف الإلكترونية

من خلال تسجيل دخول بوابة ريف ، يُمكنكم التسجيل في دعم ريف ، وبكل سهولة ويسر كما يُمكنكم الإطلاع على جميع التفاصيل والأمور الهامة والإجابة على كافة التساؤلات فيما يخص برنامج الدعم الريفي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، ونحن في انتظار أي استفسارات لديكم حيث يُمكنكم مراسلتنا من خلال تعليقات هذه الصفحة، كما سنكون قريبين دوماً من الحدث وسنوافيكم بكل ما هو جديد فيما يخص برنامج دعم ريف تويتر.