قسط تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب علي دفعات مجدولة تتناسب مع راتبك

قسط تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي سريع وفورى وبالتقسيط الميسر بما يتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، حيث جاء هذا المنتج بحيث يعمل على توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العملاء ، وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة ، بالإضافة إلى سهولة التقديم على هذا الطلب ، وسهولة جميع الإجراءات اللازمة للحصول على المبالغ التمويلية التي يحتاج إليها العميل.

تمويل شخصي بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل نقدى وكاش لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن ولا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للعميل ، يعتبر هذا التمويل أحد الحلول التمويلية التي يمكن الاستفادة منها من خلال شركة مرابحة مرنة للتمويل في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية الخاصة بموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة، كما تقدم الشركة للعملاء العديد من الإمتيازات التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة.

أهم امتيازات التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة

تمويل شخصي بمبالغ مالية يمكن أن تبدأ قيمتها من 5000 ريال سعودي ، وبحد أقصي لمبلغ التمويل يمكن أن يصل إلى 250 ألف ريال سعودي. موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من تمويل شركة مرابحة مرنة بأقل راتب شهري. التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بالمملكة. لا يحتاج العميل إلي تحويل الراتب الشهري له للاستفادة من هذا المنتج. تمويل فورى ونقدي لايحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. إجراءات سريعة وسهلة للحصول على المبالغ التمويلية. يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي حتي 60 شهر ، وذلك من خلال أقساط شهرية تتناسب مع الراتب الشهري للعميل .

الشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة

للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة للتمويل ، يشترط أن يكون العميل عمره لا يقل عن 18 سنة.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص المعتمد لدى الشركة في المملكة العربية السعودية.

الراتب الشهري لموظفي القطاع الحكومي يجب أن يكون لا يقل عن 3000 ريال سعودي ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة.

أما إذا كان العميل من موظفي القطاع الخاص بالمملكة ، يشترط أن يكون الراتب الشهري له لا يقل عن 6000 ريال سعودي لاستكمال جميع الإجراءات.

مدة الخدمة في الوظيفة يجب أن تكون لا تقل عن شهر واحد ، وذلك إذا كان العميل من موظفي القطاع الحكومي أو شبة الحكومي.

أنا إذا كان العميل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 12 شهر.

طلب التمويل الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة بالسعودية

يستطيع العميل الراغب في طلب التمويل الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة بالسعودية طلب التمويل من خلال التوجة إلى أقرب فرع من فروع شركة مرابحة مرنة وأيضاً يمكن طلب التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية وطلب التمويل.