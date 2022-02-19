الضمان الاجتماعي المطور الجديد سارع بالتسجيل الآن

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عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وهو نظام وضعته الوزارة من أجل استهداف الأفراد والأسر الأشد فقرا أو حاجه. ويتم تزويدهم بالدعم المادي اللازم لهم من أجل عيش حياه كريمة. وتحويل حياتهم من الاحتياج إلى الإنتاج ، وذلك يتم عن طريق تدريبهم وتأهيلهم للعمل . وتقديم عروض عمل مناسبة ، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف ). وقد تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي والمعاشات الخاصة به ضمن رؤية 2030 بالمملكة العربية السعودية . ليصبح الضمان الاجتماعي المطور.

وزارة الموارد البشرية وتسجيل الضمان المطور الجديد

دعت وزارة الموارد البشرية المواطنين بالمملكة العربية، المشتركين بالضمان الاجتماعي. بضرورة تسجيل بياناتهم من جديد ، وحالتهم بالتفصيل والأوراق المطلوبة. بنظام الاجتماعي المطور الجديد. وذلك عبر شبكة الإنترنت فقط.وذلك عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية. وقد أمهلت الوزارة فترة ستة أشهر فقط لإنهاء التسجيل بنظام النظام الاجتماعي المطور الجديد. ولن يلتفت لمن لم يقوم بالتسجيل بالنظام الجديد. وذلك بالفترة من 20/11/2021 ولمدة ستة أشهر فقط.وقد أكدت الوزارة أنه لا يوجد انتقال تلقائي من النظام الاجتماعي القديم للجديد لذا لابد من تسجيل البيانات بالنظام الاجتماعي المطور.

التسجيل بالنظام الاجتماعي المطور الجديد

يتم التسجيل للمواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية في النظام الاجتماعي المطور الجديد. من خلال الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، لتسجيل البيانات والحالة الاجتماعية بالضمان الجديد. ويمكن التأكد من سلامة التسجيل بنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911 الخاص بالضمان الاجتماعي.وسيتم تقديم كافة المساعدات المطلوبة أو المعلومات عن التسجيل ونتائج التسجيل أيضا في خلال وقت قصير للغاية.

من هم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

يهدف الضمان الاجتماعي المطور الجديد كل الأسر التي لاتملك عائل. مثل أسر الطلقة وأولادها. والأرملة وأولادها. وأيضا كل أسرة هجرها عائلها الرئيسي. أيضا يساعد النظام الأسر المعلقة التي لم تطلق فيها الزوجة بعد. والأسر التي عائلها مختفي أو مفقود أو مدمن مخدرات.أيضا يشمل النظام الجديد الأيتام من الذكور والإناث لمن توفى والدهم وهو العائل، والأيتام مجهولي الأب والأم من الذكور والإناث.