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عمر شويل - جدة شروط الحصول علي التمويل الشخصي مباشر الأفراد من بنك الراجحي والأوراق المطلوبة خدمة متاحة من مصرف الراجحي وتعد أكثر الأمور بحثاً على مواقع التواصل الاجتماعي في وقتنا الحالي، ويعد بنك الراجحي من أهم واكبر البنوك الإسلامية في الخليج والعالم كلة، و لا نقدر علي أنكار خبراته الاستثمارية في الأعمال البنكية والتي تصل إلي قرابة النصف قرن والتي كانت السبب الرئيسي في جعله يمتلك قاعدة كبيرة من العملاء، ، ويستطيع العميل الحصول على التمويل دون الحاجة لذهاب إلى إي فرع من فروع بنك الراجحي، وذلك عن طريق الخدمات الإلكترونية التى يوفرها البنك لعملاءه، وفى السطور القادمة سوف نشرح لكم خطوات التسجيل وشروطه والأوراق المطلوبة لإتمام عملية التمويل.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي مباشر الأفراد من بنك الراجحي

وضع بنك الراجحي مجموعة من الشروط يجب توافرها في العميل المتقدم للحصول على التمويل الشخصي مباشر الأفراد، ومن ضمن هذه الشروط المتبعة ما يلي :

يشترط أن يكون عمر العميل المتقدم لا يزيد عن 60 عام . ثم أن يكون العميل على رأس عمله مدة لا تقل عن شهر بالنسبة للقطاع الحكومي، ومدة 3 أشهر في القطاع الخاص . يشترط على العميل المتقدم تحويل راتبه على بنك الراجحي . ثم أن يقدم العميل خطاب بقيمة الراتب من خلال جهة العمل. ومن ضمن شروط بنك الراجحي في الحصول على التمويل أن يكون مبلغ التمويل المطلوب لايقل عن ألفان ريال سعودي .

المستندات المطلوبة للتمويل الشخصي من بنك الراجحي

تقديم صورة من الهوية الوطنية للعميل. ثم أن يقوم العميل بتقديم خطاب تعريف من جهة العمل. إرفاق خطاب تحويل الراتب إلى بنك الراجحي. ثم قم بتعبئة نموذج الطلب الخاص بالتمويل الشخصي بتطبيق مباشر ورفع المستندات.

مميزات فتح حساب جاري في بنك الراجحي

ترك الحرية لدي العميل في اختيار الفرع المناسب. ثم سهولة تسجيل في الحساب الخاص بالبنك عبر الأنترنت . إمكانية القيام بالمعاملات البنكية من خلال المواقع الإلكترونية. ثم يختار العميل اللغة التي يرسل بها كشف الحساب الشهري من البنك. حصول العميل علي بطاقة صرف آلية ودفتر شيكات. ثم يتيح لعملاءه حفظ مقتنياتهم الغالية كوديعة بنكية في صناديق الأمانات التي توفرها البنك. إمكانية تحويل الأموال بأمان وسهولة ويسر.

طريقة تحديث بيانات الراجحي بعد تجديد الإقامة

يتاح للمقيمين في المملكة العربية السعودية تحديث بيانات الراجحي بعد تجديد الإقامة باتباع الخطوات الآتية:

الاتصال على الرقم المصرفي الموحد بنك الراجحي على الرقم 920003344. ثم الضغط على الرقم 1 لاختيار اللغة العربية. اختيار الرقم 5 لتحديث بيانات الهوية أو الإقامة. ثم تأكيد تاريخ ميلاد العميل باليوم والشهر والسنة. الضغط على 1 للاستمرار بعد التأكد من صحة تاريخ الميلاد للعميل. إدخال كلمة السر المؤقتة المرسلة إلى رقم جوال العميل المسجل في الهاتف المصرفي الراجحي. يتم تحديث بيانات الهوية أو تحديث بيانات الإقامة الخاصة بحساب العميل عن طريق الهاتف بنجاح.

استعلام عن رصيد الراجحي اتصال

يمكن لعملاء بنك الراجحي، وذلك للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، التعرف على رصيدهم لدى بنك الراجحي عبر الاتصال فقط، حيث تم إتاحة الرقم الموحد الجديد التالي 44 33 92000 ” 966+ ” ، والذي يمكنهم من إجراء العديد من العمليات المصرفية، عبر الجوال أو الهاتف الثابت من السعودية أو خارجها بكل سهولة.

والجدير بالذكر أن مصرف الراجحي يسعى إلي توفير الوقت والمجهود على جميع عملائه في كافة أنحاء المملكة، وسوف يحصل العميل علي رقم لفتح حسابه وكما يشترط علي العميل زيارة الفرع الذي قام باختياره خلال مدة لا تزيد عن شهر وذلك من اجل إكمال عملية فتح الحساب واستلام بطاقة الصراف الألي .