نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من جمهور وعُشاق كرة القدم السعودية عن جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عبر محرك البحث “جوجل”، ولقد أصبح للكرة السعودية جمهور كبير ليس داخل المملكة فقط ولكن خارجها في كل البلاد العربية والخليجية، ولقد ذاع صيت كرة القدم السعودية في السنوات القليلة الماضية نظراً للتطور الكبير الذي حدث فيها والمتعة التي يجدها عشاق كرة القدم في مشاهدة المباريات خاصة بعد أن أصبح الدوري السعودي حلماً للإحتراف من جانب أكبر اللاعبين في الدول العربية، ومن الجدير بالذكر أن الدوري السعودي قد بدأ اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 بمباراة الفيحاء والإتحاد وسيستمر حتى شهر مايو للعام القادم 2022، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” جدول ترتيب الدوري السعودي موسم 2021/2022 كما وضحنا لكم في مقال سابق تردد قنوات السعودية الرياضية الناقلة للدوري السعودي، فإلى نص المقال.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2022

تكثر الأسئلة والإستفسارات من عُشاق ومحبي كرة القدم السعودية من الجمهور السعودي والخليجي عن ترتيب فرق الدوري السعودي بعد كل مباراة هامة، ونوضح لكم الآن جدول مًفصل لترتيب الدوري السعودي مُحدث لحظة بلحظة والآن نوضح لكم آخر ترتيب للدوري السعودي للعام الماضي:

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 20 15 3 2 10 14:42 28 48 2 النصر 21 13 2 6 9 24:39 15 41 3 الشباب 21 11 7 3 9 26:38 12 40 4 الهلال 18 9 7 2 12 20:34 14 34 5 ضمك 20 8 6 6 10 28:25 -3 30 6 أبها 20 8 4 8 10 30:21 -9 28 7 الفيحاء 20 6 9 5 10 15:17 2 27 8 الرائد 21 7 5 9 9 31:26 -5 26 9 الأهلي 21 5 10 6 9 26:25 -1 25 10 التعاون 21 5 7 9 9 37:34 -3 22 11 الطائي 20 7 1 12 10 34:20 -14 22 12 الفتح 20 5 6 9 10 27:24 -3 21 13 الفيصلي 20 4 9 7 10 26:20 -6 21 14 الإتفاق 19 4 8 7 11 31:25 -6 20 15 الباطن 21 4 7 10 9 30:21 -9 19 16 الحزم 21 3 5 13 9 27:15 -12 14

أما هذا العام ومع بداية الدورى السعودي 2022 فحتى الآن يتصدر نادي الفيحاء ترتيب فرق الدوري في الصدارة بعد فوزه على نادي الإتحاد في أولى مباريات الدوري بهدف نظيف، وسنوضح لكم آخر المستجدات والتفاصيل يومياً في هذه المقالة.

القنوات الناقلة للدوري السعودي

قبل إنطلاق كل مباراة في الدوري السعودي تكثر الأسئلة على مواقع التواصل الإجتماعي عن القنوات الناقلة لهذه المباراة، ونوضح لكم أن شبكة القنوات الرياضية السعودية هي الناقلة الحصرية لجميع مباريات الدوري السعودي بجانب حصولها على حقوق بث مباريات المنتخب السعودي وأبرز المباريات في أكبر الدوريات العالمية.

الدوري السعودي

يستمر البحث بكثرة وبشكل ملحوظ على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية عن الفرق المتصدرة في جدول الترتيب، ويتصدر نادي الإتحاد ترتيب جدول فرق الدوري حيث استحوذ نادي الإتحاد على الصدارة برصيد 48 نقطة وفي المركز الثاني نادي النصر برصيد 41 نقطة وفي المركز الثالث نادي الشباب برصيد 40 نقطة وفي المركز الرابع نادي الهلال برصيد 34 نقطة.

أخبار الدوري السعودي

بدأت مباريات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 بمباراة بين فريقي الإتحاد والفيحاء، وقد انتهت المباراة بفوز فريق الفيجاء بهدف نظيف على فريق الإتحاد واقتناصه لأول ثلاث نقاط جعلته في صدارة الدوري السعودي، ومن الجدير بالذكر أنه تنطلق اليوم الخميس 12 أغسطس مباريات هام أبرزها مباراة فريق أبها مع فريق الشباب في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت المملكة، وتُذاع أيضاً مباراة الرائد والفتح في تمام الساعة السادسة والثلث بالإضافة إلى مباراة فريقي الحزم والتعاون في تمام الساعة 7:55م، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة لكل هذه المباريات الهامة في بداية موسم كروي جديد.

نتمنى ونرجو أن يكون المقال كافي وبه كافة المعلومات التي تبحثون عنها، ولأي سؤال أو استفسار من فضلك قم بترك سؤالك بالتعليقات بالأسفل، وسوف نقوم بالرد عليكم خلال ساعات قليلة بإجابة وافية.