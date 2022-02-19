تمويل شخصي من مصرف الراجحي 1443 شهر التمويل الشخصي بدون فوائد

تمويل شخصي من مصرف الراجحي 1443 مصرف الراجحي يعتبر من أكثر المؤسسات المشهورة داخل المملكة السعودية ويهتم الكثير من المواطنين والمقيمين البلاد بمعرفة أهم الخدمات التي يتم تقديمها من قبل البنك التي تتعلق بالتمويل للأفراد والشركات بالإضافة إلى أنه يقوم بتقديم تمويل شخصي وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة على طريقة الحصول على تمويل شخصي وأهم الشروط التي ينبغي توافرها بشكل تفصيلي.

تمويل شخصي من مصرف الراجحي 1443

في الخطوة الأولى تقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمصرف الراجحي عبر الانترنت.

ثم الضغط على كلمة التمويل الشخصي .

. بعد ذلك تقوم بالضغط علي القرض الذي تريد الحصول عليه.

ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة منك.

بعد ذلك سوف يتم مراجعة جميع البيانات والرد على طلبك.

شروط الحصول على تمويل شخصي

يمكنك الحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي بعد توافر الشروط المحددة وهي كالاتي:

أولا ينبغي ألا يقل عمر المتقدم الذي يريد الحصول على التمويل عن 25 عام.

كما يكون الراتب الخاص بالعميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

يجب أن لا يقل القسط الشهري الخاص بالتمويل الشخصي عن 900 ريال سعودي.

بالإضافة إلى أهمية سداد الرسوم الإدارية التي تصل إلى 500 ريال سعودي.

يجب تجهيز كافة المستندات المطلوبة للحصول على التمويل مع النموذج الخاص بالتمويل وإثبات الراتب الذي يحصل عليه الشخص الذي يريد التمويل.

يجب ألا يتعدى عمر مقدم الطلب عن 60 عام عند موعد القسط الأخير للتمويل ولا يزداد عن 70 عام للعسكريين.

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