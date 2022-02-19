طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد في 3 دقائق فقط مجانا

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية، عدد كبير من المواطنين السعوديين يشغل بالهم الطريقة الخاصة بـ الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وكيف يمكن سدادها والموعد الخاص بسداده، وهل سيكون السداد من خلال الذهاب إلى الشركة أو من خلال الإنترنت، كل هذه التساؤلات رأيتها في محركات البحث المختلفة في الأيام القليلة الماضية، ولذلك وسيكون الحديث اليوم عن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية، وسأذكر جميع الأمور الخاصة بفاتورة الكهرباء بالمملكة بشي من التفصيل.

إنشاء حساب على موقع الكهرباء السعودي

لكي تتمكن من التعامل مع موقع الكهرباء السعودي عليك أن تنشئ حساب على التطبيق لكي تمكن من الاستمتاع بكافة الخدمات، ولكي تنشأ الحساب عليك بالقيام ببعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

أول شيء عليك بالدخول على موقع الكهرباء السعودي.

يوجد زر خاص بتسجيل جديد، عند الضغط عليه سيكون هناك العديد من الخيارات ومنها تسجيل عما ل أو موظفين أو غيره، عليك باختيار الفئة التي تريد التسجيل له.

سيطلب منك مجموعة من البيانات الخاصة بك عليك بإدخالها والتأكد من أن جميعها صحيحة.

بعد ان تكمل البيانات سيطلب منك كتابة رمز التحقق سيكون ظاهر على الشاشة اكتبه في مكانه المخصص.

أدخل بريدك الإلكتروني ثم رمز التحقق الذي سيظهر مرة أخرى ثم اكتب عنوانك الوطني.

وبهذا تكون قد قمت بإنشاء حساب على موقع الكهرباء السعودي، والآن يمكنك الاستفادة من الخدمات الخاصة به بكل سهولة.

شرائح استهلاك الكهرباء السعودية بالسعودية

هناك العديد من الشرائح الخاصة بالاستهلاك الكهرباء في المملكة السعودية، وتكون الشريحة على حسب الفئة المستهدفة، على سبيل المثال شريحة الاستهلاك السكني تكون قيمتها 18 هلله للاستهلاك، والشريحة التجارية 20 و 30 هلله، أما الشريحة الحكومية 32 هلله والشريحة الصناعية تكون جوالي 18 هلله.