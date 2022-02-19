نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل عروض التقسيط راش 2022 بفئتيها أقل من 1220 ريال سعودي بدون مقدم في المقال التالي
عزيزي المستهلك نقدم لك افضل عروض التقسيط على سيارة تويوتا راش موديل 2022. فإن سوق السيارات الجديدة في السعودية يحتوي على العديد من عروض تقسيط السيارات التويوتا. بتسهيلات في البحث لأنه يعتقد المشترين أن عروض تقسيط السيارات تخص السيارات الصغيرة فقط بسبب التراجع الذي يحدث في المبيعات الخاصة بالسيارات ولكن هناك رواج لسيارات تويوتا من عبد اللطيف جميل وعروضه.
افضل عروض التقسيط راش 2022 أقل من 1145 ريال سعودي بدون مقدم
يمكنك الحصول على العرض بدون مصاريف إدارية. كذلك يتم دفع الإيجار الشهري الأول عن العميل والذي يتم حسابه على أساس 60 شهر على حسب العرض . والعميل معفا من دفع الدفعة الأولى . بالإضافة لما سبق ينبغي أن يوجد كفيل أو ضامن . والعرض معتمد من الهيئة الشرعية .
تطبق الشروط والأحكام على افضل عروض التقسيط في السعودية على سيارة راش موديل 2022
- لا يتم دفع دفعة أولى في إذا كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري.
- لا ينبغي أن يوجد كفيل عند تطابق الشروط.
- يوجد إمكانية إعادة الدفعة الأخيرة.
- عند وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل فإن الأسعار في هذه الحالة قابلة للتغير.
سعر تويوتا راش 2022 عند عبد اللطيف جميل للتمويل غير شاملة ضريبة القيمة المضافة
يوجد نوعين من السيارات الراش 2022 في معارض عبد اللطيف جميل للتمويل وهي كالتالي:
- سعر تويوتا راش 2022 GL 7S 4X2 4X2 1.5 PETROL رياضية 5Dr AUTOMATIC 66,800 ر.س. أي ستة وستين ألف وثمانيمائة ريال سعودي وهي السيارة التويوتا راش الرياضية جي ال الثنائية الدفع والرياضية. ولكن بعد اضافة ضريبة القيمة المضافة فتصل إلى 76820 ريال سعودي أي نحو ستعة وسبعين الف و ثماني مائة وعشرين ريال سعودي. وعند التقسيط يمكنك أن تسدد 1217 ريال سعودي كحد أدنى خلال فترة سداد ستين شهر شهريًا.
- تويوتا راش 2022 STD 7S 4X2 4X2 1.5 PETROL رياضية 5Dr AUTOMATIC 62,600 ر.س. أي اثنين وستين ألف و ستمائة ريال سعودي، الواحد ونصف الفل الكامل. ويصل سعرها بعد ضريبة القيمة المضافة نحو 71990 ريال سعودي. أي واحد وسبعين ألف وتسعمائة وتسعين ريالا سعوديًا. وعند تقسيطها يمكنك أن تدفع بصورة شهريا كحد أدنى مبلغ قسط 1140 ريال سعودي، على ستين شهر فترة سداد.
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