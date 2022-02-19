نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الزيارة العائلية والرسوم الجديدة للاستقدام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الزيارة العائلية 2022 والاستقدام إلى المملكة العربية السعودية من أهم ما يبحث عنه المقيمين الوافدين إلى المملكة، وحددت وزارة الخارجية شروط معينة للسماح للمقيم من استخراج تأشيرة زيارة عائلية لأهله، حيث يرغب البعض في استقدام أسرهم في فترة تأشيرات الزيارات العائلية، ونستعرض لكم من خلال هذا المحتوى أسعار تأشيرة الزيارة العائلية وشروط التقديم في الزيارة العائلية 1443، ففي ظل انتشار وباء كورونا يتساءل الكثير هل الزيارة العائلية مفتوحة الآن، وقد أصدر الملك سلمان أوامر ملكية أسعدت آلاف الوافدين، فتابعونا لمعرفة آخر مستجدات الزيارة العائلية إلى السعودية.

شروط الزيارة العائلية 2022

يبحث الكثير من المقيمين عن الشروط الجديدة التي حددتها المملكة للاستقدام حسب نظام تأشيرات الزيارة العائلية في السعودية، حيث يستطيع الوافد دعوة أقاربه لقضاء وقت معين معه في السعودية، وتوفر المملكة التأمين الصحي للزائرين، ويمكن الدخول على رابط التأمين الطبي لتأشيرة الزيارة العائلية لمعرفة كل جديد حول صلاحية التأمين الطبي للزائر، كما يمكنكم التعرف على جدول رسوم المرافقين والتابعين الجديد 2022.

ويمكنكم متابعة أسعار التأشيرات الجديدة والاستعلام عن صلاحية الإقامة ومعرفة أسعار رسوم المرافقين 2022 من خلال استخدام حاسبة الاستعلام عن رسوم المرافقين، أما تأشيرة الزيارة يجب أن تكون لأقارب المقيم من الدرجة الأولى، وفيما يلي عرض لشروط التقديم على الزيارة العائلية 2022:

تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا من خلال موقع التأشيرات التابع لوزارة الداخلية السعودية.

يشترط أن يكون النموذج مصدق ومختوم من الغرفة التجارية أو من جهة العمل.

يجب أن يقوم المتقدم بكتابة كافة بيانات أفراد الأسرة باللغة العربية.

يشترط أن تكون هذه البيانات مطابقة للبيانات الواردة في جواز السفر.

أما في حال استقدام أسرة من جنسية غير عربية، يشترط كتابة بيانات الأسرة كما وردت في جواز السفر.

يشترط أن يكون طلب التأشيرة للأقارب من الدرجة الأولى فقط.

يجب أن يحمل المقيم تأشيرة إقامة عمل، وليس تأشيرة مرافق.

يشترط أن يكون مقدم الطلب لديه إقامة سارية.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية 1443

حددت الجوازات السعودية أسعار تأشيرة الزيارة العائلية 2022، كما عرضت ضوابط التقديم على الزيارة العائلية، حيث ذكرت أن تأشيرة الزيارة العائلية تعطي الفرصة للزائر التواجد على الأراضي السعودية بشكل قانوني لمدة لا تتجاوز الثلاثين يوما، ويمكن أن تكون تأشيرة الزيارة ٩٠ يوما، ولكن في هذه الحالة تكون رسوم الزيارة العائلية ٣٠٠ ريالا، وفيما يلي عرض لرسوم الزيارة العائلية لأول مرة:

يدفع المقيم ٢٠٠٠ ريال سعودي رسوم حكومية للاستقدام.

كما يقوم بدفع مبلغ ٢٠٠٠ ريال أخرى كرسوم لدخول أراضي السعودية.

كم فترة السماح بعد انتهاء الزيارة العائلية

أتاحت المديرية العامة للجوازات فترة سماح محددة يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بعد انتهائها، ولكن يجب تمديد التأشيرة في هذه الفترة، حيث يجب تمديد التأشيرة مع دفع الرسوم الإدارية المطلوبة في فترة لا تزيد عن 180 يومًا، حيث يجب لا يسمح للوافد تمديد تأشيرة الزيارة بعد أن يتجاوز هذه الفترة.

كم غرامة انتهاء تأشيرة الزيارة العائلية 2022

حددت المديرية العامة للجوازات الغرامات التي تفرض على الزائر في حال تواجده على أراضي المملكة العربية السعودية بعد انتهاء فترة الزيارة العائلية المحددة من قبل في تأشيرة الزيارة العائلية، وتمتد أنواع العقوبات من دفع غرامات مالية أوالحبس حتى يصل إلى ترحيل الشخص إلى بلاده، وتختلف العقوبة المقررة حسب عدد المرات التي بقى فيها الزائر بعد انتهاء فترة زيارته، وفيما يلي غرامات انتهاء فترة تأشيرة الزيارة العائلية:

في المرة الأولى لبقاء الزائر في المملكة بعد انقضاء فترة تأشيرته تكون فرض غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال مع الترحيل إلى بلاده فورًا.

أما في المرة الثانية على بقاء الزائر بعد انتهاء فترة زيارته فعقوبته تكون الحبس 3 شهور مع فرض غرامة قيمتها 25 ألف ريال سعودي كعقوبة مالية.

وفي المرة الثالثة تكون عقوبة الزائر هي السجن لمدة 6 أشهر مع ترحيله إلى بلاده فور انتهاء فترة حبسة مع فرض غرامة مالية قيمتها 50 ألف ريال سعودي.

طريقة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

أتاحت وزارة الداخلية السعودية للوافدين إمكانية طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية الزائرين، ولكن يتم ذلك بعد استيفاء شروط تمديد الزيارة كما حددتها المديرية العامة للجوازات، ولكن من خلال الخطوات التالية نستعرض لكم كيفية تمديد الزيارة العائلية 2022:

الولوج إلى رابط إلى موقع وزارة الداخلية السعودية الإلكتروني.

اضغط على قسم “خدمات التأشيرات ” الموجودة في واجهة الصفحة الرئيسية.

تسجيل الدخول من خلال إدخال بيانات الحساب على منصة أبشر الإلكترونية.

إدخال الاسم.

كتابة كلمة المرور بشكل صحيح.

إدراج ورمز التحقق المرئي والتأكد من صحته.

اضغط على قسم الجوازات.

يجب عليك قراءة الشروط والأحكام المطلوبة والنقر على “أوافق”..

انقر على كلمة التالي للتمكن من المتابعة.

قم باختيار اسم الشخص الذي ترغب بإجراء تمديد التأشيرة له.

اضغط على خيار “مزيد من المعلومات،”

اختر خيار “تمديد الزيارة” ثم اضغط على تمديد الزيارة.

شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

يتساءل البعض: هل يمكن تمديد فترة تأشيرة الزيارة العائلية؟ نعم يمكن ذلك، فللمقيم الحق في طلب تمديد مدة الزيارة العائلية لمرة واحدة فقط حسب ما أعلنته السلطات المعنية بالمملكة، ولا يمكن للمقيم طلب التمديد مرة أخرى، ولكن يجب تقديم طلب تمديد تأشيرة الزيارة قبل انتهاء فترة صلاحيتها بسبعة أيام على الأقل، كما يشترط أن في حال التمديد يجب ألا تتعدى الفترة التي يقيمها الزائر في السعودية عن ١٨٠ عاما.