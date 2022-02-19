بالتقسيط 60 ألف ريال قرض منتج آهل بدون كفيل وبدون فوائد عبر بنك التسليف

بالتقسيط الآن يمكن الحصول على تمويل نقدي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في السعودية ويحتاج التمويل توفير بعض الضوابط والمتطلبات اللازمة للموافقة على قرض منتج آهل السعودي بالمملكة ومن ضمن تلك الشروط توفير دخل ثابت شهريًا يبدأ من 3000 ريال سعودي ولا يزيد عن 12,500 ريال سعودي كما يعتبر هذا التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية داخل أراضيها ويتم التقديم عليه للحصول على طلب التمويل بدون فوائد أو رسوم إدارية بالتقسيط الشهري لمدة 5 سنوات لجميع العملاء السعوديين لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

الشروط الهامة للموافقة على قرض منتج آهل بالمملكة

هناك العديد من المواطنين السعوديين الراغبين للتمويل بالمملكة ويريدون الحصول على تمويل منتج آهل السعودي في الفترة الحالية لذلك لابد من توفير كافة الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على التمويل ومنها توفير دخل ثابت شهري مع توفير فترة عمل مناسبة للعاملين في السعودية مع توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي ماعدا موظفي القطاع الحكومي فقط لا غير لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط المطلوبة كما يلي بالتفصيل:

يشترط توفير موافقة الكفيل من جميع العملاء المتقدمين لطلب التمويل يستثنى من ذلك الأمر كل العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية.

كذلك لابد من توفير دخل ثابت شهري بشرط أن لا يزيد عن أثنى عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

إيضًا التمويل يحتاج توفير تمويل إجتماعي سابق مثل تمويل الترميم أو الأسرة أو الزواج وغيرها من التمويلات الإجتماعية المتوفرة لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

يتم التقديم من 18 عام حتى 70 عام بموافقة منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى منتج آهل التابع إلى بنك التسليف والادخار السعودي