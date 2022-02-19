“اعرف” توقيت صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 وإيداعه في حسابات المستفيدين من الأسر السعودية

بحث الكثير من السعوديين عن توقيت صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير وخاصة بعد قيام كثير من الأسر الجديدة بالتقديم في الضمان الأجتماعي المطور بعد صرف الدفعة الأولى للمستحقين القدامى مما جعل هؤلاء المستحقين يتساءلون عن موعد صرف الضمان خوفا من تأجيل الصرف وسوف نتحدث عن أهم التفاصيل من خلال هذا المقال.

توقيت صرف الضمان الاجتماعي المطور

بعد صرف الدفعة الأولى من الضمان للمستحقين القدامى فتساءلوا عن صرف موعد الضمان الاجتماعي لشهر فبراير وخاصة بعد وفود كثير من الأسر الجديدة وتقديمها في هذا النظام حيث صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه تم قبول حوالي 72 ألف سرة جديدة وسوف نوضح تصريحات الوزارة بشان توقيت صرف الضمان من خلال النقاط التالية

صرحت الوزارة بأنه سوف يتم صرف الضمان كل يوم 10من الشهر الميلادي.

لا يتم تأجيل موعد صرف الضمان بسبب قبول الأسر الجديدة.

تسعى الوزارة إلى توحيد معاد الصرف بين الأسر القديمة والجديدة دون أي تأجيل.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

بعد أن تعرفنا على توقيت صرف الضمان الاجتماعي المطور نتعرف الآن على الشروط اللازمة للتسجيل في الضمان من خلال النقاط التالية.