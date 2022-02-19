نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدعم الريفي وطريقة التسجيل بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الدعم الريفي يهدف مشروع لدعم الريفي إلى تقديم مجموعة من الخدمات لمساعدة جميع أفراد المجتمع في الوصول إلى الدعم الريفي للمزارعين والأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية من خلال الموقع الرسمي لمشروع الدعم الريفي ..

شروط الدعم الريفي

يمكنك تلقي الدعم من برنامج Reef من خلال الالتزام بشروط وأحكام الدعم الريفي التي تمثل:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية

يجب ألا يقل عمر المستفيد عن 20 عامًا

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد 6000 ريال سعودي

يجب الحصول على وثائق العمل الحر ، مع مراعاة الشروط الأخرى

شروط دعم الريف للمتقاعدين

يتيح برنامج الدعم الريفي للمتقاعدين تلقي الدعم من برنامج الدعم الريفي لأنهم لا يستطيعون تلقي الدعم إلا إذا:

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 21 عامًا ألا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد 9000 ريال يجب ألا يتجاوز عدد مشاريع الدعم المباشر ثلاثة تقديم دليل على المؤهلات المهنية يجب أن يكون لدى المتقدمين حساب مصرفي صالح باسمهم وأن يكونوا مسجلين في المنصة الإلكترونية ، مع مراعاة الشروط الأخرى

شروط الدعم الريفي للأسر المنتجة

لكي تحصل الأسر المنتجة على الدعم الريفي ، يجب أن تمتثل لشروط دعم برنامج الدعم الريفي ولمعرفة كافة الشروط والاحكام التي يجب معرفتها لتسجيل الاشتراك فيي الدفم الريفيي يجب زيارة الموقع الالكتروني الخاص بالبرنامج للمعرفة شروط التسجيل والأوراق المطلوب تقديمها. .

شروط الدعم الريفي للمرأة

تعتمد إدارة برنامج دعم الريف على تقديم الدعم الريفي للمرأة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية. لكي تحصل المرأة على الدعم ، يجب أن تستوفي الشروط الخاصة التالية: –

يجب أن يكون الحاصلون على الدعم من السعوديات إذا لم تحصل على الجنسية ، يجب أن يكون لديها بطاقة هاتف نقال يجب أن تعمل في الزراعة يجب ألا يقل عمرها عن 21 عامًا ألا يتجاوز دخل المتقدم 6000 ريال سعودي ، ويجب استيفاء الشروط الأخرى

وفي نهاية الموضوع نتمنى أن يتم التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بشروط الدعم الريفي .. شروط الدعم الريفي للمرأة وكذبك شروط التسجيل للأسر المنتجة والموجود جميعها علي الموقع الالكتروني الخاص ببرنامج دعم الريف.