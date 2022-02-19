نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “”وزارة التعليم” تطلق المرحلة الثانية من مسابقة مدرستي تبرمج 2022 هنا رابط الاشتراك والتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية منذ قليل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر، عن إطلاق مسابقة مدرستي تبرمج 2022 بعد النجاح الكبير الذي حققته المسابقة العام الماضي، حيث شارك فيها أكثر من 4 مليون طالب وطالبة في جميع المراحل، يأتي هذا في إطار تشجيع الطلاب على الابتكار واقتحام مجال البرمجة والتقنية، وهو مجال المستقبل وتحفيزاً لإيجاد الحلول التقنية والمستدامة، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم رابط الاشتراك في المسابقة، وأهداف وزارة التعليم من المسابقة، وكافة تفاصيل الاشتراك فتابعونا.

تأتي المسابقة في إطار خطة وزارة التعليم السعودية، في تنمية مهارات الطلاب في البرمجة والابتكار، وخلق جيل قادر على التفكير بصورة مختلفة، وتشجع المسابقة الطلاب والطالبات على تعلم أساسيات البرمجة والتقنية، وتعزيز التفكير الخوارزمي، تدشن المسابقة من قصر سلوى بالدرعية، وتشمل المسابقة الطلاب والمعلمين، والمسابقة تحت رعاية وزارة التعليم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وشركة أبل الأمريكية، وتتماشى هذه المسابقة مع رؤية المملكة الإستراتيجية للتنمية 2030، التي تهدف للتقدم والابتكار في جميع المجالات.

مسابقة مدرستي تبرمج وكيفية المشاركة

يمكنك التسجيل في المسابقة من خلال تحميل برنامج ماين كرافت النسخة التعليمية، أو من خلال الدليل الإرشادي اللازم للمسابقة، سواء كنت طالب أو طالبة أو معلم أو معلمة، وللاشتراك من خلال لعبة ماين كرفت عليك بإتباع الخطوات التالية.

قم بتحميل أحدث نسخة من لعبة ماين كرفت النسخة التعليمية. ثم سجل حسابك بمنصة مدرستي للدخول على اللعبة. أنقر على ألعب ثم أستعراض المكتبة ثم الدروس. ثم أضغط على علوم الحاسب ثم ساعة برمجة. ثم أختار درس ساعة برمجة 2022. ثم أضغط على بناء العالم.

طريقة إنشاء حساب على مدرستي للدخول في المسابقة

أدخل على رابط منصة مدرستي schools.madrasati.sa .

. ثم أضغط على قسم الخدمات العامة.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.

سجل أسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

أخيراً أضغط تسجيل دخول.

موعد انطلاق المرحلة الثانية من مسابقة مدرستي تبرمج

كما جاء في إعلان وزارة التعليم على موقع تويتر أن تدشين المرحلة الثانية، سيبدأ غداً الأحد الموافق 2022/02/20 ميلادي 17 من شهر رجب 1443.

ما هي مسابقة مدرستي تبرمج

مسابقة مدرستي تبرمج هي مسابقة تقوم بتنظيمها وزارة التعليم السعودية، بالتعاون مع شركة ما مايكروسوفت العالمية للبرمجة والتكنولوجيا وعلوم الحاسب الألي، وشركة أبل الأمريكية الرائدة في نفس المجال، بهدف نشر ثقافة البرمجة بين الطلاب وتعليمهم أساسيات هذا العالم المليء بالإثارة والتشويق، وتهدف الوزارة لاكتشاف المواهب من الطلاب في ذالك المجال، والعمل على تنميتها وثقلها في بداية بزوغها.

أهداف وزارة التعليم من أطلاق المسابقة

إيجاد بيئة علمية وتقنية تنافسية بين الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة. نشر ثقافة البرمجة والابتكار بين كافة منسوبي الوزارة من طلاب ومعلمين. تشجيع الطلاب على تعلم أساسيات البرمجة التي هي لغة المستقبل. تحقيق ترتيب متقدم على المستوى العالمي في مسابقة ساعة برمجة. اكتشاف المواهب والنوابغ في هذا المجال مبكراً والعمل على تنميتها. دخول المملكة في مجال إنتاج المحتوى الرقمي وتأهيل الطلاب للدخول في المسابقات العالمية. تشجيع الابتكار وإنتاج البرمجيات مما يؤدي إلي رفع تصنيف المملكة بين دول العالم في هذا المجال.

مسابقة مدرستي تبرمج

من أهم النصائح التي تجعل المحتوى قابل للمنافسة والمشاركة إتباع الخطوات النصائح التالية.