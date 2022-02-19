أفضل عروض تقسيط فورد تورس تريند 2022 بـ600 ريال في السعودية

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عمر شويل - جدة على مدى أكثر من 35 عامًا كان فورد تورس Ford Taurus علامة فارقة في تاريخ الشركة الأمريكية التي أنتجت 6 أجيال من Taurus لكن تبقى هناك موديلات مميزة من بينها ford taurus 2021 وford taurus 2020 أما ford taurus 2022 فتبقى هي الأكثر إعجابًا والأكثر إغراء بتجربة القيادة خاصة مع محركها التيربو رباعي الاسطوانات ذو السعة اللترية التي تصل إلى 2.0 لتر مع ناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات.

مواصفات فورد تورس 2022

لسد الفجوة بين سيارات السيدان العائلية والسيارات الفاخرة الكبيرة ، تم تصميم فورد توروس التي تعتبر سيارة سيدان كبيرة ومريحة على الطراز الأمريكي بتصميم حديث.

محرك سيارة فورد

وتأتي سيارة فورد توروس الجديدة ford taurus 2022 مزودة بمحرك بخاصية الـ EcoBoost التي تساعد على ضمان الكفاءة في استهلاك الوقود بسعة 2000 سي سي هذا المحرك قاد على توليد قوة حصانية قصوى تصل إلى 240 حصاناً أما عزم الدوران الأقصى فيصل إلى 390 نيوتن لكل متر فيما يقترن المحرك التيربو بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات يتم تشغيله بواسطة قرص دائري على الكونسول المركزي للتحكم بالعجلات الأمامية.

فورد توروس النموذجية

كما يوجد طراز آخر من سيارة فورد توروس النموذجية ذات الدفع الأمامي بمحرك V6 سعة 3.5 لتر، وهو محرك قوي يولد 263 حصانًا، حيث يعتبر نظام الدفع الرباعي اختياريًا في الفئات العليا من Ford Taurus وهو قياسي في طراز SHO عالي الأداء ، والذي يستخدم محرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.5 لتر للحصول على قوة حصانية تصل إلى 365 حصانًا مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي بست سرعات الذي يعتبر هو ناقل الحركة الوحيد المتاح.

سعر فورد تورس تريند 2022

يبدأ سعر فورد تورس 2022 في السعودية عند 128 ألف ريال للفئة الأولى وهي تورس تريند 2022 غير شامل الضريبة المضافة ويصل سعر سيارة فورد تريند 2022 شامل الضريبة إلى 147 ألف ريال نقدًا بحسب أسعار الوكيل.

تقسيط تورس 2022

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