كيف اقدم في الضمان الاجتماعي لأني احتاج الدعم المالي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

كيف اقدم في الضمان الاجتماعي لأنى احتاج للدعم المالي عملت حكومة المملكة على تطوير برنامج مخصص بهدف دعم الأشخاص ماديا شهريا وهو نظام الضمان الاجتماعي والذي تقوم به وزارة الموارد البشرية للأفراد أو الفئات في المجتمع التي تنطبق عليها شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي من اجل أن يتنعموا بحياة طيبة وأمنة لكافة الأسر التي سجلت في الضمان وهذا بالأخص بعد انتشار فيروس كورونا في جميع أرجاء العالم فمن هنا يبحث الكثير عن الضمان الاجتماعي وكيفيه التسجيل فيها عن طريق شبكة الأنترنت وخاصة عند اقتراب موعد شهر رمضان بالإضافة إلى ذلك يتم التسجيل للأرامل والمطلقات.

كيف اقدم في الضمان الاجتماعي للتسجيل

من منطلق توفير مستوى معيشة طيب للفئات الأشد طلبا واحتياجا فتحت الوزارة موقعها الإلكتروني للتقديم في الضمان والتسجيل في الخدمة بشكل إلكتروني أو من خلال مكاتب الضمان المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة فإدا كنت ترغب في معرفة طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي للحصول على مستحقات الضمان إليك الطريقة بشكل إلكتروني.

الطريقة الدخول إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعية. اختر من الصفحة الخدمات الإلكترونية. انقر على تسجيل مستخدم جديد. قم بتحديد كافة البيانات الخاصة بالمستخدم. حفظ البيانات. في حالة الاستعلام عن الطلب من خلال خيار طلباتي. تصلك رسالة نصية أو ايميل فور تفعيل و قبول الطلب.

من الفئات التي يحق لها التسجيل في الضمان الاجتماعي

فئة النساء: التي تندرج تحت فئات النساء اللاتي لا عائلة لهن ولا عمل لديهن ولا أي مصدر دخل للمعيشة.

والأرامل والمطلقات والمهجورات والتي يعانين من الأمراض الجسدية و العقلية.

والنساء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

السعوديات المتزوجات من الأجانب الذين لا يقدرون على العمل جسديا.

و النساء اللواتي تعرضن اسرهن للسجن ولا معيل لهن.

فئات الأيتام: تنقسم فئات الأيتام للذكور والإناث الذين فقدوا احد الوالدين أو كلاهما.

أو مجهولي الأب أو الأبوين من تجاوز عمر 19 عاما.

الأيتام الذكور الذين بلغوا سن 26 عاما تقديم طلب إكمال دراسته والتعطيل عن العمل.

أما الأيتام الإناث يصح لهم الصرف من الضمان الاجتماعي لحين الزواج أو الحصول على.

فئة الأسر التي لا تمتلك معيل: الأسرة المكونة من فردين أو اكثر لا تمتلك معيل.

فئة العجز عن العمل: هي الفئة الأكثر حاجة إلى التسجيل في الضمان الاجتماعي السعودي.

المتعطلة والعجزة عن العمل لأسباب صحية أغمارهم ما بين 18 إلى 60 عاما.

يجب إثبات العجز و ذلك بتقديم التقارير والإثبات الطبي الموثق من المستشفى.

وان يكون معيل لأسرة أو لوحده ولا يوجد لهذا العاجز عن العمل أي مصدر دخل يكفي له أو لعائلته.