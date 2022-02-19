تمويل دينار الشخصي بصيغة الأسهم .. مزايا وشروط منتج التمويل الشخصي

بنك الجزيرة في المملكة العربية السعودية مكرس لتلبية رغبات وتطلعات العملاء الذين يرغبون في الحصول على تمويل شخصي أو عقاري أو غيره ، بما في ذلك منتج تمويل شخصي يسمى دينار للتمويل ، حيث يعمل على تأمين إنفاق العملاء من خلال التمويل المحلي الأسهم ، وبذلك يتم توفير مبالغ تمويل شخصي على شكل مرابحة مما يمنح بنك الجزيرة حرية اختيار الأسهم التي يريدها ليتمكن البنك من شراء هذا التمويل فورًا عند مطالبتك ببيعها بسعر مؤجل بسعر ثابت ومعروف. هامش الربح: ثم تقوم بتحويل المخزون إلى محفظة العميل ، وبعد ذلك يقوم العميل إما بالاحتفاظ به أو إذا كان يريد بيعه ، فيمكنه القيام بذلك.

تمويل دينار الشخصي

وهي تنطبق على شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين في المملكة ، بالنظر إلى المزايا التي تتمتع بها ، وهي:

مبلغ التمويل 2 مليون ريال سعودي يمكن للمتقاعدين أيضًا الاستفادة من التمويل الشخصي من JD.com يوفر تأمينًا تكافليًا مجانيًا في حالة الوفاة أو العجز الكلي ، مما يقلل من جميع الأقساط المستحقة للعملاء معدل الفائدة السنوي 3.32٪. تصل الرسوم الإدارية إلى 5000 ريال سعودي أو ما يعادل 1٪ من إجمالي التمويل ، وتبلغ قيمة الضريبة الإضافية 15٪.

شروط منتج التمويل الشخصي

الشرط الأول هو أن يكون لديك تاريخ ائتماني جيد

يجب ألا يقل عمره عن 20 إلى 60 عامًا

يجب أن يصل الحد الأدنى لراتب العميل إلى 5000 ريال سعودي ، وإذا أراد العميل الحصول على تمويل شخصي يتم تحويل الراتب إلى بنك الجزيرة.

يتم تحويل الراتب إلى بنك الجزيرة. تثبيت المستفيد في القطاع الحكومي ، أو الاستمرار في العمل في القطاع شبه الحكومي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ، أو الاستمرار في العمل في القطاع الخاص لمدة ستة أشهر ، وهو شرط للتمويل أيضًا.

رابط التسجيل بتمويل بنك الجزيرة