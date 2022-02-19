موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر فبراير عداد الصرف بالثانية pension.gov.sa

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر فبراير 2022، من أكثر وأهم المواعيد التي يجري عليها بحث مكثف الآن، مع اقتراب موعد صرف التقاعد مدني وعسكري، وتقوم المؤسسة العامة للتقاعد والمعنية بتأمين مرتبات المتقاعدين بإيداع المبالغ المستحقة للمتقاعدين في الوقت المحدد، وهو في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، في حال لم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية فقد يقدم يوم أو يؤخر يوم.

وتحرص المؤسسة العامة للتقاعد في توفير مرتبات المتقاعدين المدنيين والعسكرين في الوقت المحدد. وتتولى المنظمة تنفيذ أنظمة التقاعد المدني والعسكري. ونظام تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية. وذلك وفق شروط وضوابط وضعتها المؤسسة. وفي هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز سوف نتعرف على متى تصرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر فبراير.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر فبراير 2022

كما ذكرنا سابقاً يتم إيداع رواتب المتقاعدين مدني وعسكري في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي. ويتم ذلك كل شهر ما لم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية في المملكة. وإذا صادف يوم الصرف عطلة رسمية فقد يتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم. وعليه فموعد إيداع رواتب المتقاعدين لهذا الشهر فبراير هو يوم الخميس 23\07\1443 الموافق 24\02\2022.

شروط استحقاق راتب التقاعد المدني

من أحيل للتقاعد لبلوغه سن المعاش القانونية وهي 60 عام.

المتوفي والمفصول بسبب عجزه عن العمل.

من انتهت خدمته لأي سبب وقد مضى على خدمته 25 عام فأكثر على رأس العمل.

من انتهى خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو بقرار رسمي من الحكومة أو بأمر سامي وقد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن 15 عام.

من تم إحالته للتقاعد بناءً على طلب منه بشرط أن يكون قد أمضى في الخدمة على رأس العمل مدة لا تقل عن 20 عام وبشرط موافقة جهة تعيينه.

عداد نزول التقاعد الجديد لشهر فبراير

شروط استحقاق التقاعد العسكري