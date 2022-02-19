رابط التسجيل للضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 ه‍

رابط التسجيل للضمان الاجتماعي، لقد سبق وتم توفير رابط التقديم على برنامج دعم المستفيدين عن طريق الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وصرحت الوزارة أن هذا البرنامج قد تم إنشائه بأمر ملكي ويهدف البرنامج إلى تحقيق الاستقرار وتوفير كافة الوسائل والأمور الضرورية بهدف تحقيق الدعم المالي المناسب لكافة الأسر الأكثر حاجه للدعم والأجدر بالحصول على الدعم من الضمان الاجتماعي لعام 1443، وذلك بالإضافة إلى التأكد من تلبية كافة الحاجات الأساسية لجميع المستحقين للدعم، وأيضاً تستطيع الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد لمركز الاتصال المجاني وذلك للتواصل مع الدعم الفني.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالمملكة:

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال يوم السبت الموافق 15 من شهر ربيع الثاني 1443 ه‍، والموافق 20 نوفمبر لعام 2021 م، إدخالها لنظام الضمان الاجتماعي الجديد داخل إطار التنفيذ بهدف تحقيق الاستقرار وتثبيت المطلوب، وأيضا توفير الدعم الأمني اللازم لجميع الفئات الأكثر احتياجاً بهدف تلبية احتياجاتهم الضرورية والأساسية، وأيضاً بهدف توفير حياة كريمة لهؤلاء في زمن الأزمات والكوارث، كما تعمل الوزارة على تطوير البرنامج وذلك من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية وذلك يكون للفئات الأكثر احتياج، كما تشمل خدمات الدعم المادي والتأهيل بالتدريب، أيضا يتم إتاحة خدمات التوظيف والتمكين، كما يتم ضمان الوصول بأموال الزكاة إلى كافة المستحقين للدعم، وهذا بهدف رفع نوعية حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.

رابط التسجيل للضمان الاجتماعي المطور: