نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل للضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 ه في المقال التالي
رابط التسجيل للضمان الاجتماعي، لقد سبق وتم توفير رابط التقديم على برنامج دعم المستفيدين عن طريق الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وصرحت الوزارة أن هذا البرنامج قد تم إنشائه بأمر ملكي ويهدف البرنامج إلى تحقيق الاستقرار وتوفير كافة الوسائل والأمور الضرورية بهدف تحقيق الدعم المالي المناسب لكافة الأسر الأكثر حاجه للدعم والأجدر بالحصول على الدعم من الضمان الاجتماعي لعام 1443، وذلك بالإضافة إلى التأكد من تلبية كافة الحاجات الأساسية لجميع المستحقين للدعم، وأيضاً تستطيع الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد لمركز الاتصال المجاني وذلك للتواصل مع الدعم الفني.
الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالمملكة:
صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال يوم السبت الموافق 15 من شهر ربيع الثاني 1443 ه، والموافق 20 نوفمبر لعام 2021 م، إدخالها لنظام الضمان الاجتماعي الجديد داخل إطار التنفيذ بهدف تحقيق الاستقرار وتثبيت المطلوب، وأيضا توفير الدعم الأمني اللازم لجميع الفئات الأكثر احتياجاً بهدف تلبية احتياجاتهم الضرورية والأساسية، وأيضاً بهدف توفير حياة كريمة لهؤلاء في زمن الأزمات والكوارث، كما تعمل الوزارة على تطوير البرنامج وذلك من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية وذلك يكون للفئات الأكثر احتياج، كما تشمل خدمات الدعم المادي والتأهيل بالتدريب، أيضا يتم إتاحة خدمات التوظيف والتمكين، كما يتم ضمان الوصول بأموال الزكاة إلى كافة المستحقين للدعم، وهذا بهدف رفع نوعية حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.
رابط التسجيل للضمان الاجتماعي المطور:
- أولاً عليك تسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي، ثم قم بملء جميع البيانات الشخصية للمستخدم الجديد مثل: (رقم الهوية الوطنية – ورقم الهاتف المحمول – وتاريخ الميلاد – وكلمة السر – رمز التحقق) ثم قم بالضغط على أيقونة التعهد للموافقة على الشروط والأحكام، ثم اختر كلمة تسجيل.
- ثانياً بعد أن تصلك الرسالة النصية الخاصة بالتحقق من رقم هاتفك، عليك كتابة الرقم ثم النقر على كلمة المصادقة.
- ثالثاً اكتب رقم الهوية الوطنية وكلمة السر الخاصين بك، بعد ذلك اضغط على تسجيل الدخول.
- رابعاً قم بملأ الملف الموحد الحالي بالكامل وذلك عن طريق الضغط على (الانتقال إلى الملف الموحد).
- خامساً عليك القيام بتسجيل كافة البيانات والمعلومات الأساسية الخاصة بالمستفيد، ثم قم بإدخال المعلومات الخاصة بالسكن والمعالين والدخل والتعيين والترخيص ات وبيانات الملكية، ثم بعد ذلك عليك التأكد من المعلومات التي تم إدخالها.
- سادساً قم بالنقر على الانتقال لملأ المنازل أو قم بربط المنازل من القائمة الرئيسية. حيث أنه يتم تكوين المنزل لإتمام العملية لتقديم الطلب للضمان الإجتماعي الجديد. مع العلم أنه يمكنك إنشاء أكثر من منزل ثم تستطيع إضافة كل تابع من المنزل الذي ينتمي إليه، واضغط على زر إنشاء منزل.
- سابعاً يجب العلم أنه في حالة كنت مستأجراً فيجب عليك تحديد النوع كمستأجر للوحدة السكنية. ثم سيتم طلب عقد الإيجار ورقمها. ويجب عليك تسجيل عقد الإيجار من خلال منصة الايجار.
- في النهاية يشترط تحديد البرنامج الذي من المفترض أن يتم تقديمه. وهذا من خلال الضغط على اختيار (الانتقال إلى قائمة البرامج).
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