الجمع بين راتب التقاعد والتأمينات الاجتماعية الشروط وحالات إيقاف راتب التقاعد. تعتبر مؤسسة التأمينات الاجتماعية واحدة من المؤسسات التي تقدم الخدمات والمساعدات للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل تقديم العديد من المؤسسات والمبادرات التي يكون هدفها الأساسي هو خدمة المواطن السعودي. كما تعتبر أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 هو الارتقاء بمستوى الدخل لدى المواطنين. ولذلك فتقدم الحكومة الكثير من الخدمات والمساعدات للمواطنين وكذلك صور الدعم. ويعتبر من أهم هذه المساعدات هو راتب التقاعد وكذلك التأمين الاجتماعي. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الشروط المطلوبة للجمع بين الراتبين وكذلك حالات إيقاف صرف راتب التقاعد. كما يمكنك التعرف أيضاً على الشروط المطلوبة للتقاعد المبكر في السعودية وحالات إيقاف الراتب وطريقة تسوية المكافأة.

الجمع بين راتب التقاعد والتأمينات الاجتماعية الشروط

يحاول المواطن السعودي من أجل الاستفادة بمختلف صور الدعم والمساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية. كما يعمل من أجل البحث عن الطرق التي تجعله يتمكن من الجمع بين أكثر من دعم. ولذلك حددت الحكومة السعودية عدد من الشروط التي تجعل المواطن قادر على الجمع بين راتب التقاعد وكذلك التأمين الاجتماعي كما يلي:

في حالة بلوغ المواطن ال60 عام يجب ألا يقل مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن 20 شهر. وكذلك في حالة بلوغ المواطن ال60 عام يجب ألا تقل مدة الاشتراك من التأمينات عن 60 شهر. مع الأخذ بالإعتبار إضافة فترة إعتبارية من الممكن سدادها بصورة متقطعة من المعاش أو بصورة فورية. وعند التقاعد المبكر يجب ألا تقل مدة اشتراك المواطن عن 300 شهر. كما يجب أن تكون هذه الفترة تحت تغطية المعاشات.

حالات إيقاف صرف راتب التقاعد

كما قامت المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي بتحديد الشروط المطلوبة للجمع بين المعاش والتأمينات الاجتماعية. قامت أيضاً المؤسسة بتحديد الحالات التي يتم بها وقف صرف راتب التقاعد. ويمكننا عرض هذه الحالات كما يلي: