تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الرياض. يقدم بنك الرياض مجموعة من التمويلات المتميزة لتغطية جميع احتياجات العملاء المختلفة. مثل التمويل العقاري، والتمويل الشخصي، وتمويل السيارة، وتمويل المرابحة. إلى جانب تمويلات الشركات. وتمتاز التمويلات بأنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .

تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الرياض

يقدم مصرف الرياض عددًا من التمويلات من أبرزها تمويل شخصي بدون تحويل راتب متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يوفر المصرف للعملاء سهولة الحصول على السيولة النقدية لمساندة العملاء في تحقيق التطلعات الشخصية لهم ومن مميزاته الآتي:

فترات سداد مرنة حتى 60 شهر.

تمويل يصل لمبلغ 300 ألف ريال.

متطلبات سهلة وميسرة ويوجد مستشار ائتماني لمساعدتك في اختيار التمويل المناسب.

متوفر للسعوديين فقط (موظفي البنوك والشركات التابعة فقط).

هامش ربح تنافسي.

خيارات سداد مرنة.

شروط تمويل بنك الرياض الشخصي

للتقديم على التمويل الشخصي بدون تحويل راتب لابد من توافر الشروط الآتية:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 23عاما.

يجب أن لا تقل فترة العمل عن عام واحد عند تقديم طلب التمويل.

الحد الأدنى للراتب 10,000 ريال سعودي.

ألا تزيد التزامات العميل لدى مصرف الرياض والجهات التمويلية الأخرى عن 33% من إجمالي راتب العميل.

كيفية التقديم على تمويل مصرف الرياض

زيارة أحد فروع مصرف الرياض في المملكة.

ثم تعبئة النماذج المطلوبة لتمويل المرابحة.

وإحضار شهادة تعريف بتفاصيل الراتب من جهة العمل.

أو الاتصال على الرقم المجاني ” 800-124-2020 ” للحصول على مزيد من المعلومات حول التمويل.

حاسبة تمويل بنك الرياض

يساعد بنك الرياض العملاء على كيفية التخطيط المالي وفقاً لاحتياجات العميل الحالية والاحتياجات المستقبلية. وذلك من خلال عدة الأدوات المساعدة عبر الإنترنت. فيمكنك تحديد قيمة التمويل بسهولة بواسطة حاسبة التمويل التي تم تطويرها لحساب التمويل الشخصي أو أي تمويل أخر :