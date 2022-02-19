التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج 1443رابط backtoschool.sa وزارة التعليم تطلق المرحلة الثانية

أصبح رابط التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج 1443، من أهم الكلمات البحثية من قبل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، بعد أن أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق المرحلة الثانية من المسابقة، وتدشينها من قصر سلوى بالدرعية، وهو رمز للعراقة بالتزامن مع ألاحتفال بيوم التأسيس السعودي، وإرسال رسالة تربط بين عراقة الماضي، والتطلع نحو المستقبل المليء بالعلم والتقدم، وأعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني على تويتر، أن عملية التدشين سوف يحضرها بعض الشخصيات الهامة، والمسئولين بالوزارة وعدد من الطلاب.

التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج 1443

الدخول على الموقع backtoschol.sa .

. ثم أنقر على أيقونة دخول مسابقة مدرستي تبرمج.

ثم أضغط تسجيل الدخول.سجل البيانات الشخصية المطلوبة.

الدخول من خلال لعبة ماين كرافت النسخة التعليمية بواسطة الحساب الشخصي على منصة مدرستي.

أختار ألعب ثم أستعراض المكتبة ثم أختار الدروس ومنها علوم الحاسب ثم ساعة برمجة.

وأخيراً أضغط على زر بناء العالم.

المرحلة الثانية من مسابقة مدرستي تبرمج 2022

بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى العام الماضي ودخول أكثر من 4.7 مليون طالب، ومعلم وولي أمر قررت الوزارة في إطلاق مسابقة مدرستي تبرمج، وبالتعاون بين وزارة التعليم وشركة ما مايكروسوفت العالمية في البرمجة وشركة أبل، بهدف تشجيع الطلاب على تعلم أساسيات البرمجة، وهو ما سيؤدي لرفع ترتيب وتصنيف المملكة في إنتاج البرمجيات على المستوى العالمي.

لعبة ماين كرافت النسخة التعليمية

تهدف الوزارة من المسابقة إلي حث الطلاب على أقتحام مجال البرمجة، من أجل أكتشاف المواهب الصغيرة في هذا المجال، والعمل على ثقلها وتنميتها، من خلال تكوين تيم واحد للاشتراك في لعبة ماين كرافت ساعة برمجة، وهي لعبة على مستوى العالم يتم الاشتراك فيها على المستوى الدولي، وتهدف المملكة إلي احتلال ترتيب عالمي فيها.

أهداف وزارة التعليم من مسابقة مدرستي تبرمج