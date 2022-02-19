تمويل سداد المديونية الشخصي .. شروط التمويل الشخصي ورابط التسجيل

تمويل سداد المديونية الشخصي من التمويلات المقدمة من البنك السعودي للاستثمار من خلال السلع ، وسيتم سداد ديونك الحالية في جميع البنوك الأخرى بأرباح تنافسية والعديد من المزايا الجديدة. خصم 50٪ على إجمالي الرسوم الإدارية من 50،000 ريال إلى 1.5 مليون ريال ، في حين أن سداد الديون متوافق مع الشريعة الإسلامية ويستند إلى مبادئ المرابحة ، كما يتميز بساعات عمل مجانية لبطاقات الائتمان ، بالإضافة إلى استلام معاشات العملاء ، وإمكانية توفير تمويل إضافي. والعديد من الفوائد الأخرى.

تمويل سداد المديونية الشخصي

بالإضافة إلى الخدمات الرقمية المطبقة من خلال البنك السعودي للاستثمار ، فإنه يتمتع أيضًا ببعض المزايا الأخرى ، مثل بطاقة السفر المجانية والقدرة على سداد المبلغ في نفس اليوم بعد الانتهاء من جميع الإجراءات ، وكذلك استلام 20٪ من هذا التمويل لإعادة تمويل المنتجات بعد السداد. يمكن الاطلاع على شروط الحصول على تمويل خدمة الدين من خلال القنوات التالية:

ما هي معايير تمويل البنك السعودي للاستثمار

هذا التمويل متاح للأعمار من 21 إلى 65 عامًا

متاح للأعمار من 21 إلى 65 عامًا يتطلب هذا التمويل حدًا للراتب ، لذا يجب أن يكون إجمالي الراتب للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية والعسكرية 6000 ريال ، ويجب أن يكون للقطاع الخاص إجمالي دخل 8000 ريال.

يشترط أيضا أن يخدم “المسؤولون” العسكريون والقطاع شبه الرسمي والقطاع الحكومي شهرًا واحدًا على الأقل.

يجب أن يخدم الأفراد العسكريون سنة واحدة على الأقل

بالنسبة لموظفي القطاع الخاص ، يجب ألا تقل المدة عن 90 يومًا.

كيفية التسجيل على تمويل المصرف السعودي للاستثمار

يمكنك التقديم من خلال البنك السعودي للاستثمار أو من خلال الرابط الموجود على الموقع الرسمي للبنك السعودي للاستثمار ، حيث يمكنك الاطلاع على كافة التفاصيل ، بالإضافة إلى الاتصال برقم خدمة العملاء على الصفحة ، كما يمكن للعملاء تقديم طلب من خلال التطبيق.

البنك السعودي للاستثمار خدمة العملاء