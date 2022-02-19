قرض شخصي يبدأ من 2000 ريال وحتى مليون ونصف بدون كفيل وصفر رسوم إدارية

كثير هي الشركات المرخصة والمعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ومن أبرز المميزات التي يبحث عنها عملاء هذه الشركات 0رسوم إدارية، والتي تعني أنه يمكن الحصول على تمويلك الشخصي لأي غرض كان بدون أي رسومات يتم دفعها للشركة أو البنك الذي يقوم بالتمويل، بالإضافة إلى مجموعة من المميزات الأخرى التي يبحث عنها العملاء في مثل هذه الشركات، كتمويل بدون تحويل راتب وطول فترات سداد الأقساط، وأغلب الشركات والبنوك العاملة في المملكة تطلب بعض الإجراءات وإحضار بعض المستندات التي تختلف من جهة لأخرى.

عروض شهر فبراير

توفر لك أفضل الشركات التمويلية داخل المملكة عروض تمويلية قوية، شروط تمويل إمكان بدون كفيل، منها تمويل ميسر وتمويل إضافي، وكل منهما يتميز بخصائص ومزايا غير الثاني، فعلى سبيل المثال التمويل الميسر يبدأ من 2000 ريال وحتى 50,000 ريال، كما أنه بدون تحويل راتب ولا يشترط جهة العميل، و التمويل الإضافي ويبدأ من 5000 ريال وحتى مليون ونصف ريال بدون كفيل ولا يحتاج إلى تحويل الراتب، ولكن يمكنك أن تقم بتحويل الراتب إلى بنك الراجحي لتحصل على الخدمات المجانية والمزايا الأخرى نتيجة ذلك الاختيار، وهناك بعض عروض لشهر فبراير والتي تتوفر للمواطنين والمقيمين على حد سواء بهامش ربح تنافسي يبدأ من 2.99%.

عرض إمكان للتمويل الإضافي والميسر

توفر شركة إمكان تمويل شخصي بدون رسوم إدارية مستمر خلال شهر فبراير ويمكنك أن تحصل على التمويل إذا كنت سعودي الجنسية، تمويل بدون تحويل راتب، وبراتب لا يقل 5000 ريال، ويجب أن يكون السجل الائتماني جيد والعمر لا يقل عن 20 عاما ولا يزيد عن 60 عاما لمن لا يحول الراتب إلى بنك الراجحي، أما عملاء تحويل الراتب فيكون العمر حتى 70 عاما، وأن تكون المدة للخدمة لا تقل عن شهر واحد لعملاء تحويل الراتب، أما لعملاء عدم تحويل الراتب فتكون الخدمة لا تقل عن 6 أشهر، يمكنك أن تتقدم بطلبك من خلال تطبيق إمكان أون لاين.

خطوات التقديم على تمويل شخصي من إمكان

قم بإنزال تطبيق إمكان على هاتفك الجوال، ثم سجل الدخول بياناتك صحيحة وتكون متطابقة مع البيانات عبر الجهات الحكومية، قم بتقديم طلب الحصول على التمويل وإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة من الهوية الوطنية، والعنوان، تعريف بالراتب حيث أنه يتطلب بأن يكون الراتب للموظفين لا يقل عن 2000 ريال وللمتقاعدين لا يقل عن 1900 ريال أما لعملاء غير ن=تحويل الراتب فأن الراتب يجب أن لا يقل عن 7000 ريال.