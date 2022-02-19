إعفاء أقساط قروض بنك التسليف والادخار بدعم من الملك سلمان ورابط التقديم

تقديم طلب إعفاء باقي الأقساط المتبقية من بنك التسليف والادخار السعودية، ويتميز بنك التسليف في تقديم منتجات مالية في مجالات عديدة سواء كان تمويل شخصي أو تمويل عقاري وغيرها من التمويلات وتقدم خدمات مطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يقوم بعض المستفيدين من قروض بنك التسليف بتقديم طلب إعفاء من قروض التي حصلو عليها والتعثر في عملية السداد نتيجة للحالة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشية وذلك بأمر الملك المملكة خادم الحرمين الشريفين بالإعفاء التام الغير القادرين علي السداد، ولكن هذه الخدمة بها شروط وضوابط الواجب توافرها من اجل الحصول علي إعفاء أقساط باقي القروض بنك التسليف والادخار.

إعفاء بنك التسليف والادخار

إعفاء سداد القروض من بنك التسليف والادخار المعروف الآن باسم بنك التنمية الاجتماعية، حيث قامت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة العمل بتقديم خدمة لهم بالإعفاء من سداد القروض التي تبقت عليهم لبعض المواطنين المحتاجين والمتعثرين الغير قادرين علي مواجهة أعباء الحياة وهذه الخدمة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن اهم الأمور التي يبحث عنها الكثير حيث يستطيع المواطن بتقديم طلب إعفاء من خلال الموقع الرسمي لبنك التسليف والادخار، فقد اعلن بنك التسليف عن شروط وأوراق معينة قام البنك بتحديدها من اجل الحصول علي إعفاء باقي الأقساط المتبقية بنك التسليف.

معرفة اهم الشروط طلب إعفاء باقي الأقساط التمويل من بنك التسليف

يجب أن يكون المتقدم بطلب الإعفاء حامل الجنسية السعودية. تقديم صورة من الهوية الوطنية السعودية. إحضار صورة من كارت العائلية. صورة من الراتب الشهري. أرفاق صورة من التقرير الطبية تثبت الحالة الصحية للمتقدم وتثبت بان الشخص المتقدم غير قادر علي العمل. تقديم خطاب يوضح فيه الحالة الاقتصادية والمعيشية للمتقدم بطلب الإعفاء.

كيفية التقديم علي طلب إعفاء أقساط التمويل من بنك التنمية الاجتماعية

ويتميز بنك التنمية الاجتماعية بتقديم الخدمات التمويلية المتنوعة التي تتناسب مع جميع الفئات بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر بنك التنمية الاجتماعية هو المسؤول عن الكثير من الخدمات الإلكترونية ويمكن الحصول علي طلب إعفاء الإقساط المتبقية عبر الخطوات التالية: