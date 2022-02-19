نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات الحصول على دعم برنامج القرض العقاري المدعوم في المقال التالي
في الفترة الأخيرة تم الإعلان عن تحقيق جميع الإنجازات الخاصة ببرنامج “القرض العقاري المدعوم” حيث أن تمكين أكثر من 520 ألف مستفيد وتابع، وهذا لكي تملك السكن ابتداء من شهر يونيو 2017م حتى يونيو 2021م ولذلك تم الايضاح على أن يكون إيداع حوالي 30.3 مليار ريال سعودي للدعم الشهري، وهذا في الفترة نفسها لمستفيدي برنامج “سكني” وهذا بناءاً على ثقة الأسر السعودية المستفيدة من قبل البرنامج، وأكد على ذلك الخيارات التمويلية، والسكنية، ومبادرات مساندة، ولذلك يمكن رؤية المملكة في 2030م حيث أن سوف يتم الإيضاح من خلال موقع ثقفني عن إنجازات المقدمة من قبل صندوق التنمية العقارية بالمملكة، حيث أن نوضح جميع المميزات العديدة الموضحة من خلال القرض العقاري المدعوم لكافة المستفيدين السعوديين.
أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية السعودي يفخر الصندوق بأن يكون جزءا مهما وذراعا رئيسة للتنمية العمرانية في المملكة وانطلاقا من دوره الريادي اعتمد نظامه الجديد بموافقة من مجلس الوزراء في يناير الماضي، وهذا لكي يمكن مسيرته التنموية وفق شراكة فعالة ومثمرة مع القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030 للوصول إلى نسبة تملك 70% نهاية 2030″.
مميزات القرض العقاري المدعوم:
- يمكن الحصول على الدعم السكني بنسبة تصل إلى 100% لأصحاب الدخل الشهري الذي يقل عن 14.000 ريال سعودي.
- يكون نسبة الدعم يختلف على حسب الدخل للمستفيد.
- الدعم السكني يحظي بإجازات الجهات والهيئات الشرعية.
- يكون قسمة التمويل العقاري المدعوم يصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
- يلزم أن يكون التسجيل إلكترونياً عبر منصة سكني الإلكترونية.
- أوضح علي أن يكون تخفيض الدفعة المقدمة 10%إلى 5%.
- أن التنازل عن طلب استحقاق القرض العقاري للأقارب من الدرجة الأولى فقط.
- البنك يقدم مهلة للمستفيدين عامين الذي صدر له رقم طلب، أما المهلة قد تبدأ من تاريخ صدور الطلب مباشرة.
- القرض العقاري يعلن على تم إعفاء و إسقاط التمويل لي المستفيد، وهذا في حالة العجز الكلي فقط.
- سوف يتم إعفاء ورثة المستفيد المتوفى واقساط كامل التمويل المتبقي، وبناءا على ذلك يكرا إسقاط إيداع مبلغ الدعم المادي عن المستفيد.
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