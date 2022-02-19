مميزات الحصول على دعم برنامج القرض العقاري المدعوم

في الفترة الأخيرة تم الإعلان عن تحقيق جميع الإنجازات الخاصة ببرنامج “القرض العقاري المدعوم” حيث أن تمكين أكثر من 520 ألف مستفيد وتابع، وهذا لكي تملك السكن ابتداء من شهر يونيو 2017م حتى يونيو 2021م ولذلك تم الايضاح على أن يكون إيداع حوالي 30.3 مليار ريال سعودي للدعم الشهري، وهذا في الفترة نفسها لمستفيدي برنامج “سكني” وهذا بناءاً على ثقة الأسر السعودية المستفيدة من قبل البرنامج، وأكد على ذلك الخيارات التمويلية، والسكنية، ومبادرات مساندة، ولذلك يمكن رؤية المملكة في 2030م حيث أن سوف يتم الإيضاح من خلال موقع ثقفني عن إنجازات المقدمة من قبل صندوق التنمية العقارية بالمملكة، حيث أن نوضح جميع المميزات العديدة الموضحة من خلال القرض العقاري المدعوم لكافة المستفيدين السعوديين.

أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية السعودي يفخر الصندوق بأن يكون جزءا مهما وذراعا رئيسة للتنمية العمرانية في المملكة وانطلاقا من دوره الريادي اعتمد نظامه الجديد بموافقة من مجلس الوزراء في يناير الماضي، وهذا لكي يمكن مسيرته التنموية وفق شراكة فعالة ومثمرة مع القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030 للوصول إلى نسبة تملك 70% نهاية 2030″.

مميزات القرض العقاري المدعوم: