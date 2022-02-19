تمويلك ميسر بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبدون شرط اعتماد جهة العمل

تمويلك ميسر بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي كاش وفورى بدون شرط اعتماد جهة العمل ، وبشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، أحد المنتجات التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية ، والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين من خلال إجراءات سريعة وسهلة لاستكمال الطلب.

تمويلك ميسر بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل ميسر بالتقسيط علي دفعات وبدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يأتي هذا العرض ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية التي توفرها شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما تعمل الشركة علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لموظفي جميع القطاعات بالمملكة للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي شركة إمكان للتمويل ، وذلك بدون شرط اعتماد جهة العمل.

مزايا التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل

تقدم شركة إمكان للتمويل القرض الشخصي بالعديد من الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بالطلب.

قامت شركة إمكان للتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

قرض شركة إمكان للتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الحصول على تمويل شركة إمكان بدون شرط تحويل الراتب الشهري له.

موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب بدون شرط اعتماد جهة العمل.

توفر شركة إمكان للتمويل من خلال هذا المنتج مبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي 50 ألف ريال سعودي.

موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

خيارات للسداد عديدة يمكن من خلالها العميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تصل مدتها حتي 24 شهر.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل