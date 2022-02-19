كم باقي على مواعيد الاختبارات النهائية 2022/1443 قبل رمضان وآلية الاختبارات في الفصل الثاني لجميع المراحل الدراسية

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عمر شويل - جدة كم باقي على مواعيد الاختبارات النهائية 2022/1443 قبل رمضان يرغب عدد كبير من الطلاب في جميع انحاء السعودية في التعرف على مواعيد الاختبارات النهائية للفصول الثلاثة للعام الدراسي الجاري 2022، حيث تعتبر وزارة التعليم السعودية هي الجهة الحكومية الرسمية المسئولة عن تحديد كل ما يتعلق بالعام الدراسي وسير العملية التعليمية في جميع انحاء المملكة العربية السعودية بشكل عام، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الجدول الزمني والتقويم الدراسي الخاص بالعام الدراسي الجاري منذ بدايته، حيث جاء العالم الدراسي هذا العام بنظام ثلاثة فصول بدلا من فصلين، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور مواعيد الاختبارات النهائية لجميع المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية 2022/1443.

كم باقي على مواعيد الاختبارات النهائية 2022/1443 قبل رمضان

بالتزامن مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية لجميع المراحل الدراسية بشكل عام، فنجد ان اهتمام الطلاب في هذا التوقيت يتجه نحو التعرف على موعد بداية امتحانات الفصل الثاني، حيث حدد التقويم الدراسي المواعيد الخاصة بالاختبارات النهائية لجميع المراحل الدراسية، والتي جاءت على النحو التالي.

من المقرر ان تبدأ مواعيد الاختبارات النهائية للمواد العملية والشفهية بداية من يوم السادس والعشرين من شهر رجب 1443، وهو اليوم الذي يوافق السابع والعشرين من شهر فبراير 2022.

على ان يتم بداية الاختبارات التحريرية للفصل الثاني في المملكة العربية السعودية بجميع المراحل الدراسية يوم الثالث من شهر شعبان 1443، وهو اليوم الذي يوافق يوم السادس من شهر فبراير.

على ان تنتهي الاختبارات النهائية التحريرية بشكل رسمي بناءً على التقويم الدراسي يوم السابع من شهر شعبان 1443، والذي يوافق يوم العاشر من شهر مارس.

كم باقي على الاختبارات النهائية 1443 التحريرية

آلية الاختبارات النهائية للفصل الثاني في السعودية 1443

من المقرر ان يتم اقامة الاختبارات النهائية للفصل الثاني في الموعد المعتمد من قبل وزارة التعليم السعودية، بناء على آلية معينة وتتمثل فيما يلي.