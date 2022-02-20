موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالهجري والميلادي في مارس وشروط التسجيل

ننشر لكم موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 عن دفعة شهر مارس المقبل بالهجري والميلادي وسط حالة من الترقب بين أوساط المستحقين لنزول الضمان الاجتماعي المطور، يذكر أن الضمان الاجتماعي المطور واحدا من الخدمات المقدمة في السعودية لمستحقي الضمان والذي يصرف بشكل شهري وينتظره الكثير من المستحقين هذا العام.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 عن شهر مارس

نحدد لكم موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور دفعة شهر مارس بالهجري والميلادي للمستحقين.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور بالهجري: الخميس 30-7-1443 هجريا.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور بالميلادي : الخميس 3-03-2022 ميلاديا.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال خطوات مبسطة.

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إختيار الخدمات الإلكترونية

العمل على تسجيل مستخدم جديد.

إدخال كل البيانات الخاصة بالمستخدم في المكان المخصص.

حفظ البيانات بشكل كبير.

العمل على إستكمال الطلب الخاص بالتسجيل في الضمان الاجتماعي وإرسال رسالة نصية والعمل على تفعيل الطلب والقبول بشكل رسمي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور: