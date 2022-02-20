من شركة تمام تمويل شخصي يصل الى 25 الف ريال بدون تحويل راتب وموافقة خلال ساعات

تقوم شركة تمام بإعطاء تمويلات نقدية سريعة وعاجلة لعملائها حيث يمكن الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات من إحدى شركات التأمين ولعل الأشهر من بينهم هي شركة تمام التي تتيح للمقيمين في المملكة العربية السعودية إمكانية الحصول على القرض دون الحاجة إلى تحويل الراتب وبشروط بسيطة مع وجود مميزات متنوعة على هذا القرض، ومن خلال مقالي نوضح أهم مزايا تمويل شركة تمام وكذلك نوضح شروط الحصول على القرض وكيفية الحصول على التمويل من شركة تمام .

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شركة تمام:

للحصول على تمويل شركة تمام يجب توافر عدة شروط وهي كالتالي:

من أهم الشروط أن لا يجب التقديم للحصول على القرض وهناك تمويل من شركة تمام لم يكتمل سداده حتى وقت التقديم على طلب جديد

ضرورة التأكد من سداد كافة التكاليف والرسوم التي قد أعلنت عنها المنصة من خلال صفحتها الرسمية

القيام بإدخال كافة البيانات التي تتعلق بالشخص المتقدم والتأكد من صحتها

التأكد من إرسال كافة الأوراق المطلوبة والمستندات الشخصية المطلوبة من العميل للحصول على القرض.

أهم مزايا تمويل شركة تمام مع وجود التزامات:

يمتاز تمويل شركة تمام بمزايا عديدة في طريقة السداد وقيمة القرض وتتمثل فيما يلي:

يصل قيمة القرض الذي يتقدم للحصول عليه حوالي 25 ألف ريال سعودي

من ضمن المميزات إنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب إلى البنك.

أن تتوافق أحكام شركة تمام مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية تحديد فترة السداد بشكل مريح على مدار يبدأ من 3 أشهر حتى 6 أشهر وإذا احتاج إلى وقت اكثر يتم مد الفترة

كيفية الحصول على تمويل قرض شركة تمام:

لكي يتمكن الشخص المتقدم من الحصول على قرض شركة تمام ضرورة اتباع الخطوات التي نوضحها من خلال موقعنا ثقفني لكافة متابيعنا أو من خلال تحميل تطبيق تمام الإلكتروني وذلك من خلال هذه الخطوات وهي:

اولا يجب على طالب القرض تحميل تطبيق تمام للتحويل الالكتروني.

ثانيا يقوم المستفيد من قرض تمام بتسجيل الدخول بالبيانات الخاصة بك.

ثم تقوم بعدها بتسجيل طلب الحصول على تمويل بدون تحويل راتب.

وبعد اجراء الخطوات السابقة سوف يتم تحويل الراتب إلى المحفظة الإلكترونية الخاصة بك أو إلى حساب بنكي من خلال إدخال رقم الآيبان.

كيفية سداد تمويل تمام:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين حول كيفية سداد قرض تمام، نوضح من خلال هذا المقال كيفية السداد في خطوات وهي: