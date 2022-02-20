تعرف على آخر عروض التمويل ببنك الرياض ووسائل التواصل المتاحة مع بنك الرياض والأرقام الخاصة به

بنك الرياض نشأ كشركة مساهمة سعودية مسجلة بالمملكة العربية السعودية، بموجب المرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء، حيث يقوم بنك الرياض بكافة الأعمال التي تتعلق بالمصرف أو الأعمال الاستثمارية سواءً لحسابه أو لحساب الغير في المملكة العربية السعودية حيث يقدم منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد كما يقوم بتمويل كافة الأنشطة والمشاريع التجارية والصناعية ومشاريع البنية التحتية، ويقوم بنك الرياض بتوفير العديد من الخدمات المختلفة للعملاء ومنها التمويل والقروض بالإضافة إلى توفير الخدمات بشكل إلكتروني تسهيلاً وتيسراً عل العملاء ودون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع البنك لتجنب الزحام والتكدس، وتبلغ عدد فروع بنك الرياض حوالي 334 فرع في المملكة العربية السعودية، ونوضح بداخل المقال كيفية التواصل مع البنك من خلال عدة طرق مختلفة سوف نوضحها بالتفصيل بداخل المقال من خلال الموقع الإلكتروني او ارقام الهاتف الخاصة بالبنك وفروعه.

طرق التواصل المتاحة مع بنك الرياض:

أولاً: التواصل عن طريق الهاتف:

أتاح بنك الرياض لكافة الأشخاص المستفيدين رقم التواصل عبر الهاتف للرد على الشكاوى وهذا من خلال هذا الرقم التالي: 8001242228، أ, من خلال خدمة العملاء عبر هذا الرقم 8001242226.

وقد أضاف البنك كيفية التواصل مع الدعم الخاص بالمصرف الآلي الذي يتعلق بالبنك من الداخل وذلك عن طريق الرقم التالي: +966920011404.

بالإضافة إلى التواصل مع ممثلي خدمة العملاء من خلال هذا الرقم: 800124400410.

ثانيا: التواصل من خلال الموقع الإلكتروني:

أتاح بنك الرياض من خلال صفحته الرسمية إنه يمكن التواصل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك وذلك من خلال الدخول على الرابط الرسمي له بنك الرياض.

بمجرد الدخول على الرابط الرسمي والدخول على الصفحة الرئيسية يقوم الشخص المستفيد باختيار خدمة تواصل معنا.

ثم تقوم باختيار الخدمة المطلوب الاستفسار عنها وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

ثالثا: التواصل من خلال الرياض المالية: