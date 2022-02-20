5000 ريال سعودي منحة من منصة سلفة في 15 دقيقة وخطوات التسجيل

منحة منصة سلفة تصل إلى 5000 ريال سعودي، يبحث المواطنين في الفترة الأخيرة عن المنح المالية التي تقدم من المنصات الإلكترونية الحكومية، حيث تعد منصة سلفة الإلكترونية من أهم المنصات التي تمنح المواطنين والأشخاص المقيمين مساعدات مالية يمكن من خلالها سد احتياجات المواطنين والتغلب على الظروف الصعبة، حيث يتم الحصول على التمويل بشكل سريع في أقل من ربع ساعة فقد يصل المبلغ المالي الذي يمكن الحصول عليه إلى 5000 ريال سعودي، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا كيفية التسجيل في منصة سلفة للحصول على التمويل السريع بالخطوات.

شروط التسجيل في منصة سلفة:

أشارت منصة سلفة إلى ضرورة توافر بعض الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على تمويل منصة سلفة الذي قد يصل إلى 5000 ريال سعودي، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعينا الشروط التي يجب توافرها للحصول على تمويل منصة سلفة، وهذه الشروط هي:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية من الأساس. يتراوح عمر المتقدم بدءً من 18 عاماً حتى 60 عاماً ولا يزيد عن ذلك. يشترط على الشخص المتقدم للحصول على تمويل منصة سلفة أن يكون من العاملين بالقطاعات العامة والخاصة فقط. أن تتوافق أحكام منصة سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية

كيفية التسجيل في منصة سلفة بالخطوات:

نظراً لتساؤل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية على صفحة سلفة الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي حول كيفية التسجيل، للتمكن من الاستفادة من الدعم المقدم الذي يصل إلى 5000 ريال سعودي، ومن خلال هذا المقال نوضح لكافة متابعينا كيفية التسجيل في منصة سلفة بالخطوات وهذه الخطوات هي: