نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “متى الضمان” موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى الضمان، أحد أكثر الأسئلة شيوعا الآن على مواقع التواصل الاجتماعي بين المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية، وخاصة بين الأشخاص الذين تم قبول الطلبات الخاصة بهم في الضمان الاجتماعي المطور كما تعرفنا في مقال الاستعلام عن أهلية الضمان الجديد 1443، حيث مع دخول يوم 20 فبراير تزايد البحث والسؤال عن موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد دفعة هذا الشهر، حيث أنه تم صرف الدفعة الماضية في نفس اليوم من الشهر الماضي، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

متى يصرف الضمان المطور

وقد بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي بالفعل عن بدء الإعلان عن حالات الطلبات الخاصة بالمتقدمين منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي، حيث قامت بقبول أكثر من 70 ألف حالة طلب لأسرة سعودية وهذا العدد يزيد كل يوم مع الإعلان التدريجي الخاص بنتائج أهلية المتقدمين.

حيث تقدمت آلاف الأسر والأفراد على هذا الضمان ويزيد عدد المتقدمين كل يوم، وهذا ما يضع ضغطا على الوزارة للعمل بشكل كبير على مراجعة الطلبات وإرسال الباحثين الاجتماعيين للأسر للتأكد من أهليتهم، وهذا ما جعل الكثير من الطلبات تأخر الرد عليها.

وبدأت الوزارة بصرف رواتب المقبولين في النظام الجديد من يوم 20 يناير الماضي، وهذا ما يجعل المواطنين يتسائلون هل سيكون يوم 20 هو الموعد النهائي لصرف المعاشات أم لا، وهذا ما سنتعرف عليه فتابعوا معنا.

ايداع الضمان المطور

وقد جائنا منذ قليل أنه بدأ ايداع معاشات النظام المطور لشهر فبراير 2022، وهذا بيوم الأحد 20 فبراير 2022، وسيستمر الإيداع في حسابات المستفيدين حتى نهاية يوم الأحد بإذن الله.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

وهذا ما يعني أن الوزارة ثبتت موعد الإيداع بكل شهر بيوم 20 فبراير، وهذا بعكس النظام القديم الذي يصرف دائما في بداية كل شهر ميلادي، حيث سيتم صرف المعاشات بالنظام القديم في الشهر القادم يوم 3 مارس 2022.

وقد تعرفنا معكم على كيفية حساب المعاش المستحق في مقال حاسبة الضمان المطور، فتابعوا معنا.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

ويمكنك الاستعلام عن المبلغ الذي ستحصل عليه في هذه الدفعة عن طريق اتباع الخطوات التالية: