منصة صحة تسجيل دخول www.seha.sa التابعة لوزارة الصحة بالمملكة والتي أطلقتها في الأعوام الأخيرة لتكون إلكترونية بشكل كامل لتعظيم الاستفادة الرقمية من التحول الرقمي الذي اتبعته المملكة في السنوات الأخيرة، ضمن إطار رؤية 2030، والذي اقر التعامل الإلكتروني في التسجيل والاستعلام في كافة الهيئات والمنصات الحكومية، على أن يكون لكافة المواطنين والوافدين أيضا حسابات خاصة عليها للاستعمال المستمر.

منصة صحة تسجيل دخول www.seha.sa حجز الإجازة المرضية وتنزيل التقارير الطبية إلكترونيا

قامت المملكة برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بإطلاق الثورة الإلكترونية فيها في الأعوام العشرة الأخيرة، حيث تم التحول الرقمي في التسجيل ببيانات المملكة والاستعلام والصرف كذلك، واصبح لكل فرد ومقيم ووافد في المملكة قاعدة بيانات يتم فيها التعرف على بياناته والمعلومات الصحية والمؤهلات وكذلك العنوان والتحركات، ويقوم الوافدين إلى المملكة للعمل أو السياحة أو الزيارة بالتسجيل في منصاتها المختلفة، منصة أبشر، للتعرف على الحالة الصحية وبيان التحصينات قبل الدخول إلى الأراضي السعودية.

كيفية الاستفادة من منصة صحة الإلكترونية

تتبع تلك المنصة وزارة الصحة السعودية والتي تهتم بتسجيل الحالات الصحية لجميع من هم على أراضي المملكة، وخاصة في السنوات الأخيرة لبيان الحالة التحصينية لهم من فيروس كرونا والحصول على شهادات اللقاح والمسحة، كما يتم تحديد مدى الموافقة أو الرفض على الحالة التحصينية للقادمين أو المقيمين.

استخدامات منصة صحة

حجز مواعيد الزيارات المرضية.

رفع الإجازات المرضية عليها.

متابعة حالة طلب إجازة مرضية.