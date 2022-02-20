موعد صرف راتب حافز وأهم الشروط اللازمة للتسجيل في حافز 1443

يقوم برنامج حافز بمنح المستفيدين منه عدة فوائد أهمها الحصول على التدريب اللازم للحصول على خبرة أو مهارة معينة يستطيع المواطن من خلالها عمل مشروع خاص به يمنحه زيادة في الدخل تلبي جميع متطلبات الفرد والأسرة، حيث يواجه الكثير من المواطنين السعودين صعوبة في الحصول على فرصة عمل مناسبة لهم مما جعل الحكومة السعودية توفر لهم الدعم المناسب والذي يتمثل في برنامج حافز.

موعد صرف رواتب حافز 1443

سوف يصرف راتب حافز لشهر شعبان الموافق (الأحد 1443-08-02هـ/2022-03-06م).

بينما يتم صرف راتب حافز لشهر رمضان الموافق (الثلاثاء 1443-09-03هـ/ 2022-04-05م).

كما يتم صرف دعم حافز للمستفيدين لشهر شوال الموافق (الخميس 1443-10-03هـ/ 2022-05-05م).

شروط التسجيل في برنامج حافز

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم الدولة للباحثين عن العمل المتمثل في برنامج حافز، من أهم تلك الشروط نذكر الآتي:

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في برنامج حافز يحمل الجنسية السعودية.

لا يسمح لمن تقل أعمارهم عن 20 عاماً من إتمام عملية التسجيل وكذلك من تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.

لا يحق للأشخاص الذين ما زالوا على رأس العمل أو الأشخاص الذين يحصلون على معاش الإستفادة من دعم حافز وإمكانية التسجيل.

لا يتم قبول طلب الحصول على دعم حافز للأشخاص الذين يمتلكون سجلاً تجاري وكذلك الأشخاص الذين يمتلكون دخل شهري أعلى من معونة الدولة المقدمة في دعم حافز.

الخطوات المتبعة في التسجيل عبر برنامج حافز

يتمكن المواطنين السعودين من التسجيل في برنامج حافز عن طريق المواقع الإلكترونية من خلال إتباع الخطوات الآتية: