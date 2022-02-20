بكوب دقيق فقط اعملي الكريب في البيت مثل الجاهز وفي دقائق

عجينة الكريب تعتبر من أكثر الوصفات التي تأخذ حيز كبير من اهتمام السيدات، لكي يقوموا بتحضيره لإسعاد أولادهم، لأنهم يعشقونه بكثرة، سواء حلو أو حادق، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة الكريب في المنزل.

طريقة عمل عجينة الكريب في دقائق

مقادير عجينة الكريب

كأس متوسط من الدقيق.

٢٦٠ جرام من الحليب.

حبتان من البيض.

٢ ملعقة صغيرة من زيت الذرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

اخلطي الحليب مع زيت الذرة في وعاء كبير الحجم، ثم ضيفي إليهم البيض والدقيق، ثم اخلطي المكونات لمدة سبع دقائق. وزعي مقدار الملح فوق خليط الحليب والبيض، ثم اخفقي المكونات، حتى يتكون خليط متجانس وكثيف. بعد ذلك ضعي مقلاة كبيرة بها القليل من السمن، ثم ضعيها على درجة حرارة متوسطة، ثم وزعي بها مقدار مناسب، ثم اتركيه قليلا، حتى ينضج وقلبيه على الجهة الأخرى، لكي ينضج تماما. كرري الخطوة السابقة، حتى تصبح عجينة الكريب جاهزة لديك للحشو.

طريقة عمل عجينة الكريب حلو فقط

مقادير عمل عجينة الكريب الحلو

٢٠٠ جرام من الحليب.

٢ كوب صغير من الدقيق.

كأس صغير من السمن.

حبتان من البيض.

نسبة قليلة من الفانيلا.

ملعقة ونصف كبيرة من السكر.

ربع ملعقة متوسطة من الملح.

طريقة عمل عجينة الكريب الحلو