نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن نقل كفالة عامل منزلي من فرد إلي فرد وشروط النقل في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن نقل كفالة عامل منزلي ، شروط نقل كفالة عاملة منزلية هو ما سوف نشرحه لحضراتكم اليوم في هذا المقال علي موقع ثقفني فقد أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عبر موقعها الإلكتروني علي شبكات الأنترنت طريقة نقل كفالة عامل منزلي من فرد إلى فرد وكذلك خدمة إجراءات نقل كفالة عاملة منزل من أي جنسية عبر بضع خطوات بسيطة سوف نشرحها لكم بالتفاصيل والخطوات مع توافر بعض الشروط لإنهاء كافة الخطوات بنجاح كما سوف نجيب علي اسأله البعض عن كيف طريقة نقل كفالة عمالة منزلية ؟ ، هل يمكن العامل المنزلي نقل كفالة؟ كل ذلك واكثر سوف نجيب علية في هذا المقال.

استعلام عن نقل كفالة عامل منزلي

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية العديد من خدماتها للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية ومن ضمن هذه الخدمات طريقة الاستعلام عن نقل خدمات وافد برقم الحدود أو استعلام عن نقل كفالة وافد جديد من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية وهي خدمة تتيح للإفراد أو الشركات من نقل كفالة الوافد أو العمالة المنزلية من كفيل إلي أخر بطريقة إلكترونية عبر بضع خطوات مع وجود بعض ضوابط وشروط لإتمام هذه الخدمة بشكل سليم.

شروط نقل كفالة عاملة منزلية خادمة أو وافد

يوجد بعض الضوابط و شروط نقل كفالة عامل وافد أو عمالة منزلية برقم الإقامة أو برقم الحدود وجاءت الشروط كالاتي :

أن يكون جنسية العامل من ضمن الجنسيات المسموح لها بالعمل داخل المملكة العربية السعودية. يجب علي المنشأة أو الكفيل أن يكون لدية رصيد ورخصة السماح بنقل كفالة العمالة المنزلية وليس علية إلي مخالفات. من اهم الشروط هو استمرار صلاحية الإقامة للعامل المنزلي أو الوافد أثناء النقل. تسديد أي مخالفات مسجلة علي الكفيل أو العامل قبل التقديم علي إجراءات تنازل عن عامل منزلي في السعودية.

كما يوجد طريقة نقل كفالة عامل منزلي منتهية إقامته بدون موافقة الكفيل بعد أثبات بعض الشروط وهي :

أن ثبت انتهاء أقامة العامل المنزلي الوافد لدي الشخص الأخر. أثبات عدم دفع راتب العمالة المنزلية لثلاثة اشهر متوالية. أن صدر ضده بلاغ غياب كيدي وغير صحيح.

خطوات نقل كفالة العامل المنزلي

يرجي منك عزيز القارئ الآن اتباع خطوات استعلام عن نقل كفالة عامل منزلي وافد برقم الحدود أو برقم الإقامة من خلال الموقع الرسمي وزارة العمل السعودية وهي كالتالي :

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

الضغط علي خدمات الوزارة من الصفحة الرئيسية.

ثم نختار دليل الخدمات الإلكترونية.

ومنها نختار خدمات العمل طريقة الاستعلام عن نقل خدمات وافد برقم الإقامة أو رقم الحدود السعودية.

ثم نقرا جميع شروط الخدمة جيدا ونضغط علي زر بدء الخدمة وسوف ينقلنا الموقع إلي صفحة نقوم من خلالها بكتابة جميع البيانات المطلوبة من الاسم الكامل والجنسية والعمر ورقم الإقامة ورقم الحدود للعامل وكذلك جميع بيانات الكفيل واتباع باقي الخطوات علي الموقع لإتمام الخدمة بنجاح.

الاستعلام عن نقل خدمات وافد برقم الحدود

يمكنك الآن عزيزي القارئ زيارة رابط استعلام عن نقل كفالة عامل منزلي للاستفادة من خدمة نقل كفالة العمالة المنزلية من فرد إلي فرد أخر عبر بوابة وزارة العمل السعودية خدمات مكتب العمل السعودي ببضع خطوات سهلة بشكل إلكتروني علي رابط موقع الوزارة فبعد زيارتكم للرابط السابق يرجي منكم قرأة شروط الخدمة واتباع الخطوات الموضحة سابقا في هذا المقال وكتابة جميع المعلومات الشخصية بكل دقة وبشكل صحيح حتي يتم الانتهاء من الخدمة بنجاح.