تمويل الاسهم المحلية الجديد من بنك الجزيرة 2022

تمويل الاسهم المحلية ، المتاح من خلال بنك الجزيرة ، التمويل الشخصي متاح بأشكال مختلفة بما في ذلك التمويل الشخصي “دينار” من خلال الأسهم المحلية ، بالإضافة إلى أشكال أخرى مناسبة للتمويل المتنوع لموظفي البنك والمهنيين ، تقدم البنوك التمويل للأفراد في من أجل تلبية الاحتياجات المالية الشخصية لمختلف النفقات ، تم إنشاء تمويل منتج بالدينار لتلبية رغبات العميل ، كما يتم تقديم هذا القرض على شكل مرابحة ، حيث يمكن للعميل اختيار أسهم معينة لبيعها له بسعر مؤجل. تعرف هامش الربح ، ثم يتم تحويل السهم إلى محفظتك ويمكنك بيعه أو الاحتفاظ به كيفما تشاء.

تعرف على مزايا تمويل الاسهم المحلية الجديد

من مميزات التمويل الشخصي الوصول إلى 2 مليون ريال سعودي

الوصول إلى 2 مليون ريال سعودي يوفر تأمين تكافلي مجاني يغطي باقي التمويل في حالة العجز الكلي أو الوفاة

إمكانية تمويل المتقاعدين بنفس نوع القرض

معدل الربح السنوي يبدأ من 3.32٪ شاملاً الرسوم الإدارية

الرسوم الإدارية حوالي 5000 ريال سعودي أو ما يعادل 1٪ بالإضافة إلى 15٪ ضريبة القيمة المضافة

يشمل أيضًا ما يصل إلى 15٪ ضريبة القيمة المضافة.

ضوابط التمويل الشخصي

توفير تاريخ ائتماني جيد

يجب أن يتراوح عمر متلقي التمويل بين 20 و 60 عامًا

بين 20 و 60 عامًا طلب تحويل الراتب إلى بنك الجزيرة

أن لا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5000 ريال. س

مرور ثلاثة أشهر على الأقل على عمل المستفيد في القطاع شبه الحكومي أو تأسيسه في القطاع الحكومي

أن يكون قد عمل في القطاع الخاص لمدة 6 أشهر.

كيف احصل على تمويل بنك الجزيرة في السعودية