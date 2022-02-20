نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الاسهم المحلية الجديد من بنك الجزيرة 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل الاسهم المحلية الجديد من بنك الجزيرة 2022 - ثقفني
تمويل الاسهم المحلية ، المتاح من خلال بنك الجزيرة ، التمويل الشخصي متاح بأشكال مختلفة بما في ذلك التمويل الشخصي “دينار” من خلال الأسهم المحلية ، بالإضافة إلى أشكال أخرى مناسبة للتمويل المتنوع لموظفي البنك والمهنيين ، تقدم البنوك التمويل للأفراد في من أجل تلبية الاحتياجات المالية الشخصية لمختلف النفقات ، تم إنشاء تمويل منتج بالدينار لتلبية رغبات العميل ، كما يتم تقديم هذا القرض على شكل مرابحة ، حيث يمكن للعميل اختيار أسهم معينة لبيعها له بسعر مؤجل. تعرف هامش الربح ، ثم يتم تحويل السهم إلى محفظتك ويمكنك بيعه أو الاحتفاظ به كيفما تشاء.
تعرف على مزايا تمويل الاسهم المحلية الجديد
- من مميزات التمويل الشخصي الوصول إلى 2 مليون ريال سعودي
- يوفر تأمين تكافلي مجاني يغطي باقي التمويل في حالة العجز الكلي أو الوفاة
- إمكانية تمويل المتقاعدين بنفس نوع القرض
- معدل الربح السنوي يبدأ من 3.32٪ شاملاً الرسوم الإدارية
- الرسوم الإدارية حوالي 5000 ريال سعودي أو ما يعادل 1٪ بالإضافة إلى 15٪ ضريبة القيمة المضافة
- يشمل أيضًا ما يصل إلى 15٪ ضريبة القيمة المضافة.
ضوابط التمويل الشخصي
- توفير تاريخ ائتماني جيد
- يجب أن يتراوح عمر متلقي التمويل بين 20 و 60 عامًا
- طلب تحويل الراتب إلى بنك الجزيرة
- أن لا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5000 ريال. س
- مرور ثلاثة أشهر على الأقل على عمل المستفيد في القطاع شبه الحكومي أو تأسيسه في القطاع الحكومي
- أن يكون قد عمل في القطاع الخاص لمدة 6 أشهر.
كيف احصل على تمويل بنك الجزيرة في السعودية
- يمكنك تسجيل الدخول إلى موقع بنك الجزيرة للحصول على منتجات التمويل الشخصي وتقديم الطلبات إلكترونيًا
- ثم قم بالتمرير إلى منتصف الصفحة داخل البوابة الرسمية
- وابحث على الأيقونة “تقدم الآن”
- ثم ضع البيانات الشخصية بما في ذلك البريد الإلكتروني والاسم والمدينة والاسم الأخير والهاتف وحالة التوظيف والدخل الشهري
- ثم قم بتدوين الملاحظات ، إن وجدت ، واضغط على إرسال الطلب
- انتظر الآن رد المختصين لمعرفة إمكانية توفير التمويل لك من عدمه.
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