آلية تغيير الحساب البنكي الآيبان 2022 ببرنامج حساب المواطن ca.gov.sa لتلقي الدعم بالسعودية

آلية تغيير الحساب البنكي الآيبان في برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية أوضحها اليوم الأحد 20 فبراير 2022 الموافق 19 رجب 1443هـ عبر حساب البرنامج الرسمي الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ردًا على استفسار أحد المستفيدين عبر خدمة العناية بالعملاء بهذا الشأن وأكد البرنامج أنه يشترط لتغيير الحساب البنكي أن يكون الطلب المقدم لتغيير الآيبان باسم المستفيد من الدعم، وحتى يتم التحقق من الطلب ينتظر المستحق للدعم وصول رسالة نصية إليه فور التحقق من أنه كان من مستحقي الدعم وفق رقم الآيبان القديم.

آلية تغيير الحساب البنكي الآيبان برنامج حساب المواطن 2022

في نفس السياق السابق ذكره أوضح برنامج حساب المواطن خطوات تقديم طلب تغيير الآيبان ببيانات حساب المستفيد كالتالي:

أولًا الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي حساب المواطن .

. كذلك يتم الذهاب إلى صفحة تفاصيل الطلب.

يلي ذلك الانتقال إلى بيانات الحساب البنكي لتغيير رقم الآيبان ببيانات الحساب.

لتغيير رقم الآيبان ببيانات الحساب. قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في خاناتها والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة حفظ ليتم حفظ التغييرات المدخلة بالحساب والتحقق منها.

ضوابط وشروط أهلية استحقاق دعم حساب المواطن 1443

ومن أبرز شروط أهلية استحقاق دعم حساب المواطن نذكرها كالتالي:

أولًا لابد أن يكون المستفيد من الدعم سعودي الجنسية.

كذلك أهلية استحقاق الدعم للسعوديت المتزوجات بغير سعودي.

أيضًا أهلية استحقاق الدعم للسعوديات المطلقات و الأرامل.

كما يستحق الدعم المواطن السعودي من ذوي الإعاقة.

كذلك شرط أن يكون المستفيد مقيم على أراض المملكة إقامة دائمة بحيث لا تتجاوز مدة سفره خارج المملكة أكثر من 90يوم.

أيضًا شرط انطباق البيانات المقدمة من المستفيد مع بيانات الجهة التابع لها.

كما يجب ألا يكون المواطن طالب الدعم داخل السجن أو أحد دور الرعاية الحكومية.

في النهاية يتم رفض طلب أصحاب السجلات التجارية.

حساب المواطن مصادر مالية مستثناة من احتساب الدخل الشهري 2022

كما أوضح برنامج حساب المواطن في وقت سابق ثلاث مصادر مالية مستثناة من الدخل الشهري لاحتساب مستحقات حساب المواطن وهي كالتالي:

المساعدات العينية والمساعدات النقدية المقدمة من الحكومة والمؤسسات لغرض العلاج.

كذلك المساعدات التي تصرف في حالة الكوارث الطبيعية.

في النهاية الصدقات.

خطوات إضافة التابعين في حساب المواطن بالمملكة 1443هـ

كذلك يتم إضافة التابعين لحساب المواطن باتباع الخطوات التالية: