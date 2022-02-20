نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تأمين الاشتراك الاختياري وأهم المستندات والفئات وخدمة تعديل شريحة الدخل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تأمين الاشتراك الاختياري والمستندات المطلوبة وخدمة تعديل شريحة الدخل. حيث إنه من المعهود والطبيعي على الحكومة داخل المملكة العربية السعودية حرصها على المواطن السعودي. كما تسعي دائما من أجل توفير الخدمات المطلوبة حتي يتمكن المواطن من التمتع بحياة كريمة. وكذلك فتقدم الحكومة السعودية لمواطنيها مصادر مختلفة لزيادة الدخل الشهري للمواطن لتوفير جميع احتياجاته المادية. كما إن التأمينات الاجتماعية تقدم للمواطنين مصدر دخل شهري ثابت يجعل المواطن قادر على تحقيق متطلباته المختلفة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الشروط المطلوبة للاشتراك بالتأمين الاختياري وكذلك المستندات المطلوبة وأيضاً خدمة تعظيل شريحة الدخل للمشترك. كما يمكنك التعرف أيضاً على فوائد تأمين الاشتراك الاختياري والفئات التي يمكنها الاشتراك بالتأمين وطريقة الاشتراك.

شروط تأمين الاشتراك الاختياري

حيث قامت الهيئة العامة للتأمينات السعودية بدعوة أصحاب العمل للقيام بالاشتراك الاختياري بالتأمينات الاجتماعية 1443. لكي يتمكنوا من الحصول على معاش للتقاعد في حالة الفصل من العمل وكذلك الكثير من المزايا الأخري. كما قامت الهيئة العامة للتأمينات بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الشخص لكي يتمكن من الاشتراك. ويمكننا ذكر الشروط المطلوبة للاشتراك الاختياري بالتأمينات الاجتماعية كما يلي:

يشترط ألا يقل عمر الفرد المتطوع عن 18 عام وكذلك لايتخطي عمره ال60 عاما.كما يستثني من ذلك من كان لديه اشتراك في النظام السابق

أن يقوم المشترك بدفع تكلفة الاشتراك الاضافي بالكامل والتي تقدر ب18٪

كما يجب ألا يزيد الراتب الشهري للفرد عن 45.000 ريال سعودي

وكذلك ينبغي تحديد سنة الاشتراك

المستندات المطلوبة للاشتراك الاختياري

وكذلك فقد قامت الهيئة أيضاً بتحديد المستندات المطلوبة حتي يتمكن الفرد من الاشتراك الاختياري بالنسبة لصاحب العمل أو الموظف. ويمكننا ذكر المستندات المطلوبة كما يلي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية

صورة السجل التجاري

نموذج الإفصاح الطبي

نموذج عمليات المشترك الاختياري

شهادة مزاولة

خدمة تعديل شريحة الدخل للمشترك

تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة تعديل شريحة الدخل بالنسبة للمشترك بشكل إلكتروني. ويمكننا ذكر الخطوات المطلوبة للقيام بذلك كما يلي:

أولاً يجب القيام بتسجيل الدخول على الموقع الالكتروني للتأمينات الاجتماعية

ثم بعد ذلك الدخول على الخدمات الالكترونية

وبعدها القيام بالضغط على خدمة تعديل شريحة الدخل للمشترك الاختياري

وكذلك عليه كتابة الراتب الجديد

ومنها النقر على موافق وكذلك حفظ

ثم النقر على إدخال حدود الإيرادات

وأخيراً سوف يظهر لك على الشاشة تغيير نطاق الدخل للمشترك.

شروط تأمين الاشتراك الاختياري ومواعيد سداد الاشتراكات الخاصة بالتأمينات

حيث يتم إلزام المستفيد من التأمين الاختياري بسداد نسبة للاشتراك آت والتي يتم تقدير هذه النسبة ب18٪ من شريحة الأجر. ويتم السداد بدءا من اليوم الأول لشهر الإستحقاق ويستمر لموعد أقصاه أول 15 يوم من الشهر التالي لشهر الإستحقاق. كما إنه يتمكن من السداد بشكل مجمع كل ثلاثة أو ستة أشهر أو عام. كما يتم فرض غرامة في حالة التأخير يتم تحديدها ب14٪ من قيمة الاشتراكات. كم يمكنك التعرف أيضاً على نسبة خصم التأمينات الاجتماعية للسعوديين وغير السعوديين داخل المملكة العربية السعودية.

الفئات المصرح لها الحصول اشتراك التأمين الاختياري